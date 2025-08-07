Ті, хто пережив виверження Везувію: вцілілі жителі Помпей не кинули своє зруйноване місто

Археологи знайшли докази того, що Помпеї були знову заселені після виверження Везувію 79 року н. е. Тоді все стародавнє місто перетворилося на руїни.

Але попри такі масштабні руйнування, деякі вцілілі жителі міста повернулися до своїх домівок. Історики кажуть, що до виверження Везувію в Помпеях проживало понад 20 тис. осіб, пише Science Alert.

До жителів Помпей, які повернулися, могли також приєднатися і ті люди, які шукали нове місце для поселення, і мисливці за цінними речами колишніх городян.

"Археологічні дані свідчать, що це скоріше було неформальне поселення, де люди жили в досить важких умовах, позбавлені інфраструктури та зручностей, характерних для римського міста", — кажуть автори дослідження.

Заселеними були переважно верхні поверхи будівель, а нижні були переобладнані на підвали з печами та млинами.

"Помпеї після 79 року не відродили повною мірою, це скоріше був табір, фавела серед руїн великого міста, які все ще можна впізнати", — каже директор об'єкту ЮНЕСКО Габріель Цухтрігель.

Деякі свідчення повторного заселення Помпей знаходили й раніше, але їм не приділяли належної уваги в гонитві за барвистими фресками та іншими артефактами.

"Незначні сліди цього повторного заселення були буквально знищені, а часто і зовсім зметені без будь-яких записів", — додають вчені.

За оцінками археологів, під час виверження Везувію загинуло 15-20% населення Помпей. Основною причиною стала навіть не лава, а тепловий удар, спричинений хмарою з газів і попелу.

Через деякий час вулканічний попіл осів, поховавши під собою ціле місто, зберігши будинки, вулиці і навіть людей. Уперше стародавнє місто під шаром попелу знайшли наприкінці XVI століття.

