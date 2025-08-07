В Большом каньоне бушует сильнейший пожар на континенте: он даже начал создавать свою погоду

На протяжении месяцев в США борются с пожаром Dragon Bravo, который бушует в северной Аризоне и стал крупнейшим действующим пожаром в этой континентальной части США. За последние несколько дней вырос еще вдвое.

Согласно данным базы мониторинга пожаров InciWeb, пожар Dragon Bravo уничтожил уже 59 800 гектар вдоль северного края Большого каньона. Также известно, что пожар начался после удара молнии 4 июля. Сотрудники национальных парков пытались справиться с пожаром, но он быстро вышел из под контроля, пишет Gizmodo.

Быстрый рост пожара случился из-за сухой погоды и порывистого ветра, которые спровоцировали новый всплеск огня. Несмотря на все усилия пожар удалось локализовать только на 13%.

5 августа пожар продвигался на север, поэтому пожарные задействовали наземные и воздушные силы, чтобы минимизировать распространение огня. Такая стратегия должна была вытеснить пламя на территорию, где пожар бы быстро исчерпал ресурса. Но высокая температура и низкая влажность продолжают подпитывать пламя.

Также ситуация становится еще хуже из-за того, что пожар настолько мощный, что создает вокруг себя собственную погоду, а они способствуют распространению огня. Уже на протяжении недели над огнем висят пирокучевые облака, или пирокумулусы, которые обычно образуются над источниками тепла. Эти огромные облака напоминают наковальню, когда воздух над огнем перегревается и поднимается вверх в виде домового столба.

При определенных условиях такие облака могут превратиться в дождевые, что помогло бы потушить пламя или же создать нисходящие потоки воздуха, которые разнесут угли на еще большую территорию. Также такие погодные условия могут генерировать опасные огненные торнадо.

В этом году разгар сезона пожаров федеральные агентства, которые борются с лесными пожарами, встречают с огромной нехваткой людей из-за сокращения персонала.

Изменение климата усугубляет экстремальные погодные условия, подпитывающие непрекращающийся пожар Dragon Bravo, усиливая активность лесных пожаров в глобальном масштабе.

