У Великому каньйоні вирує найсильніша пожежа на континенті: вона навіть почала створювати свою погоду

Упродовж місяців у США борються з пожежею Dragon Bravo, яка вирує в північній Аризоні та стала найбільшою діючою пожежею в цій континентальній частині США. За останні кілька днів зросла ще вдвічі.

Згідно з даними бази моніторингу пожеж InciWeb, пожежа Dragon Bravo знищила вже 59 800 гектар уздовж північного краю Великого каньйону. Також відомо, що пожежа почалася після удару блискавки 4 липня. Співробітники національних парків намагалися впоратися з пожежею, але вона швидко вийшла з під контролю, пише Gizmodo.

Швидке зростання пожежі трапилося через суху погоду та поривчастий вітер, які спровокували новий сплеск вогню. Попри всі зусилля пожежу вдалося локалізувати лише на 13%.

5 серпня пожежа просувалася на північ, тож вогнеборці задіяли наземні та повітряні сили, щоб мінімізувати поширення вогню. Така стратегія мала витіснити полум'я на територію, де пожежа б швидко вичерпала ресурси. Але висока температура та низька вологість продовжують підживлювати полум'я.

Також ситуація стає ще гіршою через те, що пожежа настільки потужна, що створює навколо себе власну погоду, а вони сприяють поширенню вогню. Уже впродовж тижня над вогнем висять пірокучеві хмари, або пірокумулуси, які зазвичай утворюються над джерелами тепла. Ці величезні хмари нагадують ковадло, коли повітря над вогнем перегрівається і піднімається вгору у вигляді будинкового стовпа.

За певних умов такі хмари можуть перетворитися на дощові, що допомогло б загасити полум'я, або ж створити низхідні потоки повітря, які рознесуть вугілля на ще більшу територію. Також такі погодні умови можуть генерувати небезпечні вогняні торнадо.

Цього року розпал сезону пожеж федеральні агентства, які борються з лісовими пожежами, зустрічають із величезною нестачею людей через скорочення персоналу.

Зміна клімату посилює екстремальні погодні умови, що підживлюють безперервну пожежу Dragon Bravo, посилюючи активність лісових пожеж у глобальному масштабі.

Нагадаємо, у південній Європі евакуюють туристів через масштабні лісові пожежі. Південна Європа зіткнулася з хвилею руйнівних лісових пожеж, що охопили Францію, Іспанію, Португалію та Грецію. Через спеку, посуху та сильний вітер евакуюють туристів і місцевих жителів, загинула щонайменше одна людина.