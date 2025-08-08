Самый зрелищный звездопад года: когда наблюдать метеорный поток Персеиды 2025
Каждый год в августе небо дарит нам одно из самых ярких астрономических явлений — метеорный поток Персеиды. В 2025 году августовский звездопад снова достигнет своего пика, так что пришло время узнать, когда и где лучше наблюдать это незабываемое зрелище.
Как сообщает NASA, метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 23 августа 2025 года. Пик придется на ночь с 12 на 13 августа, когда небо может осветиться до 100 "падающих звезд" в час.
Однако в этом году яркая убывающая Луна (освещенность 84%) может уменьшить видимость слабых метеоров. Оптимальное время для наблюдения — предрассветные часы, когда Луна взойдет ниже горизонта.
Основные факты о Персеидах:
- Созвездие Персей
- Скорость метеоров: 59 км/с
- Наблюдения в темном небе: до 25 метеоров в час
- Самый зрелищный метеорный дождь: в августе
Почему Персеиды — самый зрелищный звездопад
Этот метеорный поток славится яркими следами и огненными шарами — особенно яркими метеорами, оставляющими длинные световые дорожки на небе. Они возникают из больших фрагментов кометы Свифт-Таттл, которая вращается вокруг Солнца раз в 133 года.
Откуда берутся метеоры
Персеиды формируются из частиц, которые оставила после себя комета 109P/Свифт-Таттл. Попадая в атмосферу Земли, эти фрагменты сгорают, создавая яркие вспышки — то, что мы называем "звездопадом".
Советы для наблюдателей:
- Выбирайте место с темным небом, как можно дальше от городских огней.
- Дайте глазам 30 минут на адаптацию к темноте.
- Смотрите на северо-восточную часть неба, где расположено созвездие Персея.
- Лучше всего видны метеоры после полуночи до рассвета.
- Не используйте телескопы или бинокли — метеоры лучше всего видны невооруженным глазом.
Как снять звездопад Персеиды на камеру
- Используйте камеру с широкоугольным объективом и высокой чувствительностью.
- Выберите длинную выдержку и прочный штатив.
- Для смартфонов — применяйте ночной режим или приложения с длинной выдержкой.
Не упустите шанс увидеть самый зрелищный метеорный дождь года — Персеиды 2025. Даже несмотря на свет Луны, звездопад августа подарит незабываемые эмоции всем, кто обратит взгляд к небу.
