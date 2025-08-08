Самый зрелищный звездопад года: когда наблюдать метеорный поток Персеиды 2025

Каждый год в августе небо дарит нам одно из самых ярких астрономических явлений — метеорный поток Персеиды. В 2025 году августовский звездопад снова достигнет своего пика, так что пришло время узнать, когда и где лучше наблюдать это незабываемое зрелище.

Как сообщает NASA, метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 23 августа 2025 года. Пик придется на ночь с 12 на 13 августа, когда небо может осветиться до 100 "падающих звезд" в час.

Однако в этом году яркая убывающая Луна (освещенность 84%) может уменьшить видимость слабых метеоров. Оптимальное время для наблюдения — предрассветные часы, когда Луна взойдет ниже горизонта.

Основные факты о Персеидах:

Созвездие Персей

Скорость метеоров: 59 км/с

Наблюдения в темном небе: до 25 метеоров в час

Самый зрелищный метеорный дождь: в августе

Почему Персеиды — самый зрелищный звездопад

Этот метеорный поток славится яркими следами и огненными шарами — особенно яркими метеорами, оставляющими длинные световые дорожки на небе. Они возникают из больших фрагментов кометы Свифт-Таттл, которая вращается вокруг Солнца раз в 133 года.

Откуда берутся метеоры

Персеиды формируются из частиц, которые оставила после себя комета 109P/Свифт-Таттл. Попадая в атмосферу Земли, эти фрагменты сгорают, создавая яркие вспышки — то, что мы называем "звездопадом".

Советы для наблюдателей:

Выбирайте место с темным небом, как можно дальше от городских огней.

Дайте глазам 30 минут на адаптацию к темноте.

Смотрите на северо-восточную часть неба, где расположено созвездие Персея.

Лучше всего видны метеоры после полуночи до рассвета.

Не используйте телескопы или бинокли — метеоры лучше всего видны невооруженным глазом.

Как снять звездопад Персеиды на камеру

Используйте камеру с широкоугольным объективом и высокой чувствительностью.

Выберите длинную выдержку и прочный штатив.

Для смартфонов — применяйте ночной режим или приложения с длинной выдержкой.

Не упустите шанс увидеть самый зрелищный метеорный дождь года — Персеиды 2025. Даже несмотря на свет Луны, звездопад августа подарит незабываемые эмоции всем, кто обратит взгляд к небу.

Фокус уже писал, когда украинцы имели возможность наблюдать самый зрелищный звездопад в 2024 году.

Первый летний звездопад 2025 года над Украиной наблюдался в июне.