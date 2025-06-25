Первый летний звездопад 2025 года над Украиной: когда и как можно увидеть

В ночном небе в конце месяца активизируется первый летний звездопад — метеорный поток Июньские Боотиды. Больше всего шансов увидеть "падающие звезды" у украинцев будет 27 июня.

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Самым активным этот метеорный поток будет с 22 июня по 2 июля. Журнал Universe Space Tech пишет, что это время будет благоприятным для наблюдения, поскольку Луна перейдет в фазу новолуния, и свет от тонкого серпа не помешает увидеть метеоры.

Отмечается, что обычно сила потока Боотид не высока, за час можно заметить 1-2 метеорита. Однако в ночь на 28 июня 1916 года, когда этот поток и был открыт, наблюдатели в Великобритании увидели чрезвычайно мощный звездопад.

Последний всплеск активности Июньских Боотид фиксировали в 1998 году — тогда можно было наблюдать до 100 метеоров в час. Когда будет следующий — предсказать невозможно.

Расположение радиоанта Июньских Боотид в 21:20 27 июня Фото: Universe Space Tech

Первый летний звездопад 2025: как наблюдать

Авторы статьи отмечают, что лучше всего Июньские Боотиды будет видно вечером и в первой половине ночи 27 и 28 июня. Для наблюдения лучше найти место как можно дальше от городского освещения и выбрать участок неба за 20°-30° от радианта потока — точки, из которой якобы выходят видимые траектории метеоров. Телескоп не понадобится — космическое явление можно будет увидеть невооруженным глазом.

Напомним, первый метеорный поток 2025 года под названием Квадрантиды можно было наблюдать в период между 28 декабря и 16 января. В пик его активности наблюдатели могли видеть до 120 сгорающих метеоров в час.

В апреле Фокус писал о редком космическом явлении, когда три планеты Солнечной системы образуют в ночном небе треугольник.