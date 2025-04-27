Редкое космическое явление: в ночном небе появится треугольник миров, когда это будет (фото)

Не так часто можно увидеть на ночном небе сразу три планеты Солнечной системы, который образуют космический треугольник, но это событие произойдет совсем скоро.

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Об этом пишет Space.

Все планеты Солнечной системы находятся на разном расстоянии от Солнца и друг от друга. Чаще всего в ночном небе можно увидеть Венеру, потому как она находится ближе всего к нам и очень хорошо отражает свет Солнца. Другие планеты выглядят не так ярко, а самые далеки из них невозможно увидеть невооруженным глазом.

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Иногда на ночном небе планеты Солнечной системы выстраиваются в разные конфигурации и визуально кажется, что они находятся очень близко друг к другу. Но это происходит из-за особенностей их орбит и положения в определенные моменты времени относительно Земли.

Примерно за час до рассвета, в понедельник, 28 апреля, можно будет увидеть редкое астрономическое явление – планетарной треугольник, когда Венера будет находится близко к Сатурну после соединения, а Нептун будет находиться ниже планеты с кольцами.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Сатурн и Венера будут находиться низко над горизонтом, когда они достигнут точки планетарного соединения всего за несколько часов до рассвета. Планетарное соединение происходит, когда два мира имеют одинаковое прямое восхождение. Это значение, похожее на долготу, которое используют астрономы для определения местоположения объектов на ночном небе.

В этот момент Венеру и Сатурн, при этом первая планета будет находится выше, будет разделять на небе чуть менее чем 3,5 градуса. Для сравнения расстояние вытянутой руки эквивалентно примерно 10 градусам. Ниже этого дуэта будет располагаться Нептун.

Сатурн Фото: NASA

Для того, чтобы видеть планетарный треугольник нужно смотреть на восток не позже, чем за час до восхода Солнца. Самой яркой из трех планет будет Венера, в то время как Сатурн будет более тусклым, хотя обе планеты при ясном небе можно будет увидеть невооруженным глазом над горизонтом.

Нептун увидеть невооруженным глазом не получится, ведь он будет еще более тусклым, чем Сатурн, а потому для наблюдения за этой планетой понадобится как минимум бинокль. Нептун будет выглядеть как небольшая голубовато-зеленая точка света ниже и немного левее Венеры.

Нептун Фото: NASA

Кстати, планета Меркурий также будет находиться вблизи горизонта на востоке примерно в это же время, но она быстро исчезнет в лучах восходящего Солнца. Меркурий будет расположен слева от планетарного треугольника.

Меркурий Фото: NASA

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему на нашей планете стало много кислорода. Насыщение атмосферы Земли кислородом в далеком прошлом позволило возникнуть сложной жизни. Фактически без этого не появились бы люди. Известно, что вращение Земли вокруг своей оси замедляется в течение всей ее 4,5-миллиардной истории существования. Ученые считают, что именно это замедление сыграло ключевую роль в появлении кислорода на планете и объясняют, как это произошло.

Также Фокус писал о том, что одна из теорий физиков предполагает, что человек может быть бессмертным. Если точнее, то некая копия человека может никогда не умереть. Эта теория связана с интерпретациями квантовой механики.