Рідкісне космічне явище: у нічному небі з'явиться трикутник світів, коли це буде (фото)

Не так часто можна побачити на нічному небі одразу три планети Сонячної системи, які утворюють космічний трикутник, але ця подія відбудеться зовсім скоро.

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Про це пише Space.

Усі планети Сонячної системи розташовані на різній відстані від Сонця і одна від одної. Найчастіше в нічному небі можна побачити Венеру, бо вона розташована найближче до нас і дуже добре відбиває світло Сонця. Інші планети виглядають не так яскраво, а найдальші з них неможливо побачити неозброєним оком.

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Іноді на нічному небі планети Сонячної системи шикуються в різні конфігурації і візуально здається, що вони розташовані дуже близько одна до одної. Але це відбувається через особливості їхніх орбіт і положення в певні моменти часу щодо Землі.

Приблизно за годину до світанку, у понеділок, 28 квітня, можна буде побачити рідкісне астрономічне явище — планетарний трикутник, коли Венера буде близькою до Сатурна після з'єднання, а Нептун буде перебувати нижче планети з кільцями.

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Сатурн і Венера перебуватимуть низько над горизонтом, коли вони досягнуть точки планетарного з'єднання всього за кілька годин до світанку. Планетарне з'єднання відбувається, коли два світи мають однакове пряме сходження. Це значення, схоже на довготу, яке використовують астрономи для визначення місця розташування об'єктів на нічному небі.

У цей момент Венеру і Сатурн, при цьому перша планета буде розташована вище, розділятиме на небі трохи менше ніж 3,5 градуса. Для порівняння відстань витягнутої руки еквівалентна приблизно 10 градусам. Нижче цього дуету розташовуватиметься Нептун.

Сатурн Фото: NASA

Для того, щоб бачити планетарний трикутник, потрібно дивитися на схід не пізніше, ніж за годину до сходу Сонця. Найяскравішою з трьох планет буде Венера, тоді як Сатурн буде більш тьмяним, хоча обидві планети за ясного неба можна буде побачити неозброєним оком над горизонтом.

Нептун побачити неозброєним оком не вийде, адже він буде ще більш тьмяним, ніж Сатурн, а тому для спостереження за цією планетою знадобиться як мінімум бінокль. Нептун виглядатиме як невелика блакитно-зелена точка світла нижче і трохи лівіше Венери.

Нептун Фото: NASA

До речі, планета Меркурій також перебуватиме поблизу горизонту на сході приблизно в цей самий час, але вона швидко зникне в променях висхідного Сонця. Меркурій буде розташований ліворуч від планетарного трикутника.

Меркурій Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому на нашій планеті стало багато кисню. Насичення атмосфери Землі киснем у далекому минулому дало змогу виникнути складному життю. Фактично без цього не з'явилися б люди. Відомо, що обертання Землі навколо своєї осі сповільнюється протягом усієї її 4,5-мільярдної історії існування. Науковці вважають, що саме це сповільнення зіграло ключову роль у появі кисню на планеті та пояснюють, як це сталося.

Також Фокус писав про те, що одна з теорій фізиків передбачає, що людина може бути безсмертною. Якщо точніше, то якась копія людини може ніколи не померти. Ця теорія пов'язана з інтерпретаціями квантової механіки.