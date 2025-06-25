Перший літній зорепад 2025 року над Україною: коли і як можна побачити

В нічному небі наприкінці місяця активізується перший літній зорепад — метеорний потік Червневі Боотиди. Найбільше шансів побачити "зірки, що падають", українці матимуть 27 червня.

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Найактивнішим цей метеорний потік буде з 22 червня по 2 липня. Журнал Universe Space Tech пише, що цей час буде сприятливим для спостереження, оскільки Місяць перейде у фазу молодика, та світло від тонкого серпа не заважатиме побачити метеори.

Зазначається, що зазвичай сила потоку Боотид не висока, за годну можна помітити 1-2 метеори. Проте в ніч на 28 червня 1916 року, коли цей потік і був відкритий, спостерігачі у Великій Британії побачили надзвичайно потужний зорепад.

Останній сплеск активності Червневих Боотид фіксували у 1998 році — тоді можна було спостерігати до 100 метеорів за годину. Коли буде наступний — передбачити неможливо.

Розташування радіанту Червневих Боотид о 21:20 27 червня Фото: Universe Space Tech

Перший літній зорепад 2025: як спостерігати

Автори статті зазначають, що найкраще Червневі Боотиди буде видно ввечері та у першій половині ночі 27 і 28 червня. Для спостереження краще знайти місце якомога далі від міського освітлення та обрати ділянку неба за 20°–30° від радіанта потоку — точки, з якої нібито виходять видимі траєкторії метеорів. Телескоп не знадобиться — космічне явище можна буде побачити неозброєним оком.

Нагадаємо, перший метеорний потік 2025 року під назвою Квадрантиди можна було спостерігати в період між 28 грудня і 16 січня. У пік його активності спостерігачі могли бачити до 120 згораючих метеорів на годину.

У квітні Фокус писав про рідкісне космічне явище, коли три планети Сонячної системи утворюють у нічному небі трикутник.