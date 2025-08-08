Найвидовищніший зорепад року: коли спостерігати метеорний потік Персеїди 2025

Щороку в серпні небо дарує нам одне з найяскравіших астрономічних явищ – метеорний потік Персеїди. У 2025 році зорепад серпня знову досягне свого піка, тож настав час дізнатися, коли і де краще спостерігати це незабутнє видовище.

Related video

Як повідомляє NASA, метеорний потік Персеїди активний із 17 липня по 23 серпня 2025 року. Пік припаде на ніч із 12 на 13 серпня, коли небо може освітитися до 100 "спадних зірок" на годину.

Проте цього року яскравий спадний Місяць (освітленість 84%) може зменшити видимість слабших метеорів. Оптимальний час для спостереження – передсвітанкові години, коли Місяць зійде нижче горизонту.

Основні факти про Персеїди:

Сузір'я Персей

Швидкість метеорів: 59 км/с

Спостереження в темному небі: до 25 метеорів на годину

Найвидовищніший метеорний дощ: в серпні

Чому Персеїди – найвидовищніший зорепад

Цей метеорний потік славиться яскравими слідами та вогняними кулями — особливо яскравими метеорами, що залишають довгі світлові доріжки на небі. Вони виникають із більших фрагментів комети Свіфт-Таттл, яка обертається навколо Сонця раз на 133 роки.

Звідки беруться метеори

Персеїди формуються з частинок, що залишила по собі комета 109P/Свіфт-Таттл. Потрапляючи в атмосферу Землі, ці фрагменти згоряють, створюючи яскраві спалахи — те, що ми називаємо "зорепадом".

Поради для спостерігачів:

Вибирайте місце з темним небом, якомога далі від міських вогнів.

Дайте очам 30 хвилин на адаптацію до темряви.

Дивіться на північно-східну частину неба, де розташоване сузір’я Персея.

Найкраще видно метеори після опівночі до світанку.

Не використовуйте телескопи чи біноклі — метеори найкраще видно неозброєним оком.

Як зняти зорепад Персеїди на камеру

Використовуйте камеру з ширококутним об’єктивом та високою чутливістю.

Оберіть довгу витримку та міцний штатив.

Для смартфонів — застосовуйте нічний режим або додатки з довгою витримкою.

Не пропустіть шанс побачити найвидовищніший метеорний дощ року – Персеїди 2025. Навіть попри світло Місяця, зорепад серпня подарує незабутні емоції всім, хто зверне погляд до неба.

Фокус вже писав, коли українці мали можливість спостерігати найвидовищніший зорепад у 2024 році.

Перший літній зорепад 2025 року над Україною спостерігався у червні.