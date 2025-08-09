"Поцелуй" двух планет: Венера и Юпитер встретятся на небосклоне на расстоянии вытянутой руки

Момент максимального сближения наступит, когда этот "динамический дуэт" зависнет над восточно-северо-восточным горизонтом над большей частью Северной Америки.

Венера и Юпитер встретятся в конъюнкции рано утром 12 августа. В это утро две планеты будут на расстоянии менее градуса друг от друга. Об этом пишет Livescience.

Венера и Юпитер сойдутся вместе около 3:00 утра. Планеты взойдут на востоке в созвездии Близнецов и поднимутся примерно на 20 градусов над горизонтом перед восходом солнца.

6 августа две планеты будут разделены 5,8 градусами, чуть больше чем пол кулака. К 10 августа расстояние между ними сократится до двух градусов. Издание объясняет, что сжатый кулак, держащийся на расстоянии вытянутой руки, составляет примерно 10 градусов.

Венера и Юпитер будут ближе всего друг к другу во вторник утром, 12 августа. Момент максимального сближения (всего 0,86 градуса; менее чем вдвое больше видимого диаметра Луны) наступит, когда этот "динамический дуэт" зависнет над восточно-северо-восточным горизонтом над большей частью Северной Америки. Венера будет сиять со звездной величиной -4,0, тогда как Юпитер, который сам сияет с яркой звездной величиной -1,9, будет казаться, что светится в верхнем левом углу Венеры.

Поскольку они довольно низко на горизонте, за ними можно будет наблюдать преимущественно на ровной местности, воспользовавшись телескопом.

Венера и Юпитер — самые яркие планеты. Венера является вторым по яркости объектом на ночном небе после Луны, а за ней следует Юпитер.

Можно будет увидеть облачные полосы Юпитера и, возможно, даже его знаменитое Большое красное пятно — гигантский шторм в облачных полосах Юпитера, простирающийся вдвое шире Земли.

