"Поцілунок" двох планет: Венера і Юпітер зустрінуться на небосхилі на відстані витягнутої руки

Венера та Юпітер зустрінуться в кон'юнкції рано вранці 12 серпня. Цього ранку дві планети будуть на відстані менше градуса одна від одної. Про це пише Livescience.

Венера та Юпітер зійдуться разом близько 3:00 ранку. Планети зійдуть на сході у сузір'ї Близнюків і піднімуться приблизно на 20 градусів над горизонтом перед сходом сонця.

6 серпня дві планети будуть розділені 5,8 градусами, трохи більше ніж пів кулака. До 10 серпня відстань між ними скоротиться до двох градусів. Видання пояснює, що стиснутий кулак, триманий на відстані витягнутої руки, становить приблизно 10 градусів.

Венера та Юпітер будуть найближчими один до одного у вівторок вранці, 12 серпня. Момент максимального зближення (лише 0,86 градуса; менше ніж вдвічі більше видимого діаметра Місяця) настане, коли цей "динамічний дует" зависне над східно-північно-східним горизонтом над більшою частиною Північної Америки. Венера сяятиме зі зоряною величиною -4,0, тоді як Юпітер, який сам сяє з яскравою зоряною величиною -1,9, здаватиметься, що світитиметься у верхньому лівому куті Венери.

Оскільки вони досить низько на горизонті, за ними можна буде спостерігати переважно на рівній місцевості, скориставшись телескопом.

Венера та Юпітер — найяскравіші планети. Венера є другим за яскравістю об'єктом на нічному небі після Місяця, а за ним йде Юпітер.

Можна буде побачити хмарні смуги Юпітера і, можливо, навіть його знамениту Велику червону пляму — гігантський шторм у хмарних смугах Юпітера, що простягається вдвічі ширше Землі.

