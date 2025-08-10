Миллионы крыс наводнили Брюссель: город будет использовать хорьков для их уничтожения

Брюссель столкнулся с растущей проблемой крыс, поэтому власти рассматривают возможность использование давнего и необычного союзника людей: хорька. Животные помогут выгнать крыс из укрытий без использования химикатов и сделают это гораздо быстрее.

Related video

Представитель совета города объяснил, что хорьки по своей природе преследуют свою естественную добычу, что делает их искусными в выманивании крыс из нор к местам отлова, сообщает BBC. Во французском городе Тулуза хорьки доказали свою экологичность и высокую эффективность: одну группу из десяти крыс можно выгнать всего за пятнадцать минут — гораздо быстрее и чище, чем с помощью ловушек или ядов.

Важно

Хорек спасший ускоритель частиц. Животное сэкономило 250 млн долларов

Идея охоты людей в команде с хорьками не появилась из воздуха и уходит корнями в глубину веков. Хорьки использовались в домашних условиях римлянами и средневековыми крысоловами именно для этой цели, ценились за свое стройное телосложение и неуемную любознательность. Совсем недавно отец и сын из Марселя, Франция, возродили эту практику, задействовав до двадцати хорьков, чтобы выгнать крыс в сети перед гуманной эвтаназией, что было оценено как эффективное и экологически безопасное мероприятия для сокращения их количества.

Проблема крыс в Брюсселе развивалась еще с 2019 года, когда службы контроля вредителей подсчитали, что на одного жителя города приходилось от 1 до 2 грызунов. Учитывая, что в 2022 году количество проживающих в нем людей составляло 1,2 миллиона человек, по самым скромным подсчетам город наводнили от одного до двух миллионов крыс. На фоне последних сообщений о том, что популяция вредителей удвоилась за последние 10 лет, эти цифры могут перейти в катастрофические значения, насчитывая до 5 миллионов грызунов, что представляет огромную угрозу с точки зрения здравоохранения.

У такой тактики существуют и практические преимущества. Хорьки с легкостью передвигаются в узких пространствах, и их присутствие часто отпугивает крыс еще долгое время после их охоты. В брюссельском районе Эттербек сообщают, что даже когда крысы ускользают из первоначальных ловушек, остающийся запах хорьков держит их на расстоянии, иногда очищая территорию от вредителей на несколько месяцев.

Согласно историческим записям, Чингисхан, правитель Монгольской империи, использовал хорьков в 1221 году во время гигантской охоты, целью которой было истребить всех диких животных в целом регионе Фото: Unsplash

Брюссель рассматривает возможность применения этого метода по всему городу, и решение ожидается в течение нескольких месяцев. Поскольку за последнее десятилетие популяция крыс в нем почти удвоилась, благодаря более мягким зимам и стремлению города сократить количество выбрасываемой пищи, которая составляла 19 кг продуктов на одного жителя ежегодно. Для этого власти популяризировали компостирование остатков еды. Но это сыграло злую шутку из-за привычки грызунов питаться компостом, что лишь поспособствовало их процветанию и размножению. Специальная группа по борьбе с крысами уже активизировала свои усилия, проведя более 600 операций, увеличив свой бюджет на 20% и добавив в обиход изощренные ловушки для вредителей. Тем не менее, внедрение обученных хорьков может стать действенной альтернативой современным средствам сдерживания крыс, которая является гуманной и основана на естественной динамике хищников.

Ранее Фокус писал о том, как ученые скрестили свинью с бобами для получения альтернативы свиному мясу. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Ранее Фокус писал про интересную особенность змей. Они используют удивительную технику "катания колесом" дабы спастись от хищников.