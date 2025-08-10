Мільйони щурів заполонили Брюссель: місто використовуватиме тхорів для їхнього знищення

Брюссель зіткнувся зі зростаючою проблемою щурів, тому влада розглядає можливість використання давнього і незвичайного союзника людей: тхора. Тварини допоможуть вигнати щурів з укриттів без використання хімікатів і зроблять це набагато швидше.

Представник ради міста пояснив, що тхори за своєю природою переслідують свою природну здобич, що робить їх вправними у виманюванні щурів із нір до місць вилову, повідомляє BBC. У французькому місті Тулуза тхори довели свою екологічність і високу ефективність: одну групу з десяти щурів можна вигнати лише за п'ятнадцять хвилин — набагато швидше й чистіше, ніж за допомогою пасток або отрут.

Ідея полювання людей у команді з тхорами не з'явилася з повітря і сягає корінням у глибину століть. Тхори використовувалися в домашніх умовах римлянами і середньовічними щуроловами саме для цієї мети, цінувалися за свою струнку статуру і невгамовну допитливість. Зовсім недавно батько і син з Марселя, Франція, відродили цю практику, задіявши до двадцяти тхорів, щоб вигнати щурів у тенета перед гуманною евтаназією, що було оцінено як ефективний і екологічно безпечний захід для скорочення їхньої кількості.

Проблема щурів у Брюсселі розвивалася ще з 2019 року, коли служби контролю шкідників підрахували, що на одного жителя міста припадало від 1 до 2 гризунів. З огляду на те, що 2022 року кількість людей, які проживають у ньому, становила 1,2 мільйона осіб, за найскромнішими підрахунками, місто заполонили від одного до двох мільйонів щурів. На тлі останніх повідомлень про те, що популяція шкідників подвоїлася за останні 10 років, ці цифри можуть перейти в катастрофічні значення, налічуючи до 5 мільйонів гризунів, що становить величезну загрозу з точки зору охорони здоров'я.

У такої тактики існують і практичні переваги. Тхори з легкістю пересуваються у вузьких просторах, і їхня присутність часто відлякує щурів ще довгий час після їхнього полювання. У брюссельському районі Еттербек повідомляють, що навіть коли щури вислизають із початкових пасток, запах тхорів, що залишається, тримає їх на відстані, іноді очищаючи територію від шкідників на кілька місяців.

Згідно з історичними записами, Чингісхан, правитель Монгольської імперії, використовував тхорів 1221 року під час гігантського полювання, метою якого було винищити всіх диких тварин у цілому регіоні. Фото: Unsplash

Брюссель розглядає можливість застосування цього методу по всьому місту, і рішення очікується протягом кількох місяців. Оскільки за останнє десятиліття популяція щурів у ньому майже подвоїлася, завдяки м'якшим зимам і прагненню міста скоротити кількість викидаємої їжі, яка становила 19 кг продуктів на одного жителя щорічно. Для цього влада популяризувала компостування залишків їжі. Але це зіграло злий жарт через звичку гризунів харчуватися компостом, що лише посприяло їхньому процвітанню і розмноженню. Спеціальна група з боротьби зі щурами вже активізувала свої зусилля, провівши понад 600 операцій, збільшивши свій бюджет на 20% і додавши в ужиток витончені пастки для шкідників. Проте, впровадження навчених тхорів може стати дієвою альтернативою сучасним засобам стримування щурів, яка є гуманною і заснована на природній динаміці хижаків.

