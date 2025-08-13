Недалеко от Антарктиды появились 10 темных пустот: черные дыры в небе запечатлели из космоса (фото)

Ученые изучили спутниковый снимок и заметили десяток странных закрученных темных пятен, образовавшихся над вулканическим необитаемым островом Херд в Индийском океане. Подобные явления фиксировались учеными и ранее, но структуры не были столь выраженными.

Спутниковый снимок был сделан в 2016 году над необитаемым островом, расположенным в Индийском океане, недалеко от Антарктиды. Черные закрученные пятна — результат атмосферных облачных вихрей, однако, ученые отмечают, что структуры необычно выражены и значительно искажены в сравнении с большинством других примеров этого явления, пишет Live Science.

Темные пустоты в небе

На снимке видно, что вращающиеся темные пустоты тянутся над островом Херд — необитаемой австралийской территорией в южной части Индийского океана, расположенной примерно в 1500 километрах от ледяного континента. Площадь этой скрытой облаками суши составляет около 368 квадратных километров.

По данным исследователей Земной обсерватории NASA, средняя ширина пятен составляет около 13 километров и она немного уменьшается по мере удаления. Также известно, что пятна изначально движутся от острова в северо-восточном направлении

Большинство вихрей фон Кармана оставляют тонкие следы облаков, движущихся в одном направлении Фото: NASA

Как темные пустоты образуются в небе?

Впервые это явление было описано венгерско-американским физиком Теодором фон Карманом, в честь которого оно и было названо — вихри Кармана. Вращающиеся дыры являются результатом явления, возникающего, когда преобладающий ветер сталкивается с сушей, нарушая воздушный поток и создавая "двойной ряд вихрей, меняющих направление вращения".

По словам исследователей, вихри, запечатленные на спутниковом снимке 2016 года были созданы пиком Моусон — действующим вулканом высотой около 2700 метров. Отметим, что вулкан находится в самом сердце острова Херд.

Как правило, вихри Кармана оставляют за собой длинные хвосты закрученных облаков, которые захватываются возмущенными потоками воздуха. Облачные потоки обычно идеально прямые, как, например, серия параллельных вихревых потоков, возникших рядом у атлантического побережья Африки в 2015 году. Но в данном случае вихревой поток, вероятно, изгибается почти на 90 градусов в середине потока. Это изменение направления, как считают ученые, было вызвано спорадическим порывом интенсивных западных ветров, которые часто фиксируются в районе острова Херд со скоростью более 80 километров в час. Эти ветры, по данным Обсерватории Земли, известны как "неистовые пятидесятые".

В большинстве случаев облачные следы вихрей Кармана могут быть довольно тонкими, отражая едва заметные изменения в невидимых воздушных потоках. Однако на спутниковом снимке 2016 года тонкие следы сменяются чередой концентрированных отверстий в облаках. Ученые предполагают, что это связано с исключительно плотным облачным покровом, который может быть нарушен в центре каждого вращающегося участка вихревого потока.

Отметим, что пик Моусона меньше большинства вершин, регулярно образующих вихри фон Кармана, поэтому облачные завихрения там возникают несколько реже. Однако ранее ученые наблюдали на острове Херд более традиционные вихревые потоки.

