Заразительное поведение: одного зевающего человека достаточно, чтобы заставить рыбу зевать

Исследователи обнаружили, что большинство животных на планете зевают, причем даже те, что предпочитают жить под водой. И даже это еще не все — данные указывают на то, что "заразную зевоту" можно подхватить, как простуду, даже у холоднокровных животных.

Зевание — повседневная практика для людей, но такое поведение является естественным не только для нашего вида. Данные указывают на то, что зевание наблюдается у самых разных видов животных, обитающих как на суше, так и под водой, пишет IFLScience.

Все ли животные зевают?

По словам доктора Эндрю Гэллапа, профессора поведенческой биологии в Университете Джонса Хопкинса, не все животные на Земле зевают, но похоже, такое поведение характерно для всех позвоночных — эта группа животных демонстрирует очень похожие зевообразные движения челюстью. Эксперт отмечает, что такое поведение уже было задокументировано у рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Таким образом ученые пришли к выводу, что зевание, вероятно, первоначально развилось у челюстноротых рыб, а впоследствии распространилось на млекопитающих.

Если зевание так распространено, то каково его функциональное значение? По словам профессора Гэллапа, он посвятил изучению этого вопроса большую часть своей академической карьеры. В результате ученые пришли к выводу, что зевание — продолжительное растяжение мышц, локализованное в области черепа, которое увеличивает приток крови к мозгу. Оно усиливает артериальное кровоснабжение, а также уменьшает венозный отток, что, как считают ученые, играет важную роль в пробуждении и переходах в поведенческие состояния у разных видов.

В то же время, по словам ученых, в человеческой культуре, зевание стало стигматизацией — как правило, такое поведение ассоциируется со скукой или грубостью. Однако ученые отмечают, что зевание на самом деле — признак того, что человек старается быть более внимательным. К счастью для животных, они могут зевать, не боясь, что их действия будут трактованы неверно.

Эволюция зевания

Почему же зевание появилось у разнообразных групп животных? Это интересный вопрос и ученые все еще ищут ответ на него.

По словам профессора Гэллапа, поведение, похожее на зевание, наблюдаемое у рыб и морских млекопитающих, очень похоже на поведение, наблюдаемое у наземных позвоночных. Зевота очень стереотипна и предполагает типичный шаблон действия, общий для всех видов, а потому его достаточно просто идентифицировать у людей и других видов.

Ранее ученые уже провели множество исследований функционального значения зевания. Тот факт, что оно сохраняется у столь разнообразного множества видов, свидетельствует о его адаптивной функции. Предполагается, что она заключается в усилении притока крови к мозгу, стимуляции возбуждения и переходе от состояния бездеятельности к активности и обратно.

Зевота может быть заразительна

Еще один феномен кроется в том, что зевота может быть заразной. Например, один человек фактически может запустить зевоту у другого. Любопытно, что такое поведение может происходить не только с представителями одного вида: ранее ученые обнаружили, что слон могут заразить зевотой людей.

Увы, ученые лишь начинают понимать, почему зевание заразно, однако уже известно, что у людей, и все большего количества видов животных, зевание других особей усиливает зевоту наблюдателей. Таким образом, непосредственные или глубинные механизмы заразного зевания заключаются в простом обнаружении этого действия у других особей и у людей. К слову, зевание также может быть инициировано мыслью о зевании или чтением о нем.

