Заразна поведінка: однієї людини, яка позіхає, достатньо, щоб змусити рибу позіхати

Дослідники виявили, що більшість тварин на планеті позіхають, причому навіть ті, що вважають за краще жити під водою. І навіть це ще не все — дані вказують на те, що "заразне позіхання" можна підхопити, як застуду, навіть у холоднокровних тварин.

Позіхання — повсякденна практика для людей, але така поведінка є природною не тільки для нашого виду. Дані вказують на те, що позіхання спостерігається у найрізноманітніших видів тварин, що мешкають як на суші, так і під водою, пише IFLScience.

Чи всі тварини позіхають?

За словами доктора Ендрю Геллапа, професора поведінкової біології в Університеті Джонса Гопкінса, не всі тварини на Землі позіхають, але схоже, така поведінка характерна для всіх хребетних — ця група тварин демонструє дуже схожі позіхальні рухи щелепою. Експерт зазначає, що така поведінка вже була задокументована у риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців. Таким чином учені дійшли висновку, що позіхання, ймовірно, спочатку розвинулося в щелепноротих риб, а згодом поширилося на ссавців.

Якщо позіхання таке поширене, то яке його функціональне значення? За словами професора Геллапа, він присвятив вивченню цього питання більшу частину своєї академічної кар'єри. У результаті вчені дійшли висновку, що позіхання — тривале розтягнення м'язів, локалізоване в ділянці черепа, яке збільшує приплив крові до мозку. Воно посилює артеріальне кровопостачання, а також зменшує венозний відтік, що, як вважають науковці, відіграє важливу роль у пробудженні та переходах у поведінкові стани в різних видів.

Водночас за словами вчених, у людській культурі, позіхання стало стигматизацією — зазвичай така поведінка асоціюється з нудьгою або грубістю. Однак учені зазначають, що позіхання насправді — ознака того, що людина намагається бути більш уважною. На щастя для тварин, вони можуть позіхати, не боячись, що їхні дії будуть трактовані неправильно.

Еволюція позіхання

Чому ж позіхання з'явилося у різноманітних груп тварин? Це цікаве питання і вчені все ще шукають відповідь на нього.

За словами професора Геллапа, поведінка, схожа на позіхання, що спостерігається у риб і морських ссавців, дуже схожа на поведінку, що спостерігається у наземних хребетних. Позіхання дуже стереотипне і передбачає типовий шаблон дії, спільний для всіх видів, а тому його досить просто ідентифікувати у людей та інших видів.

Раніше вчені вже провели безліч досліджень функціонального значення позіхання. Той факт, що воно зберігається у настільки різноманітної безлічі видів, свідчить про його адаптивну функцію. Передбачається, що вона полягає в посиленні припливу крові до мозку, стимуляції збудження і переході від стану бездіяльності до активності та назад.

Позіхання може бути заразливим

Ще один феномен криється в тому, що позіхання може бути заразним. Наприклад, одна людина фактично може запустити позіхання в іншої. Цікаво, що така поведінка може відбуватися не тільки з представниками одного виду: раніше вчені виявили, що слон може заразити позіханням людей.

На жаль, вчені лише починають розуміти, чому позіхання заразне, проте вже відомо, що в людей, і дедалі більшої кількості видів тварин, позіхання інших особин посилює позіхання спостерігачів. Таким чином, безпосередні або глибинні механізми заразного позіхання полягають у простому виявленні цієї дії в інших особин і в людей. До слова, позіхання також може бути ініційоване думкою про позіхання або читанням про нього.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому люди позіхають: це мало важливе значення для наших предків.