Дикие свиньи синеют изнутри: названо то, что меняет цвет внутренностей животных (фото)

Исследователи сделали неожиданное открытие — внутренности диких свиней Калифорнии неожиданно окрасились в неоновый синий цвет. Ученые провели ряд анализов и смогли выявить причину того, почему животные меняют цвет изнутри.

Related video

В ходе нового исследования исследователи Департамента рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии неожиданно сделали тревожное открытие: дикие свиньи Калифорнии синеют изнутри. Ученые провели ряд тестов и пришли к выводу, что тревожное открытие не связано с необъяснимой генетической мутацией — есть более простое объяснение, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дикие свиньи синеют изнутри

Исследователи провели расследование, в том числе ряд лабораторных анализов, результаты которых указывают на то, что некоторые свободно гуляющие свиньи округа Монтерей подвергаются воздействию антикоагулянта родентицида дифацинона.

Отметим, что родентицид дифацинона — токсичная пестицидная приманка, используемая фермерами для контроля популяций крыс, белок и других мелких млекопитающих, способных навредить урожаю. По словам эксперта по контролю за дикими животными Дэна Бертона, дикие свиньи, похоже, проглатывают вещество, в результате чего их внутренности синеют. Причем речь идет о лилово-синих и чернильно-синий цветах.

По словам исследователей, первые синие свиньи были замечены в округе в марте 2025 года. Тогда эксперты разделывали туши и заметили, что мышечная и жировая ткани заметно посинели, что побудило их обратиться в Департамент рыбных ресурсов и диких животных в Калифорнии.

Далее образцы тканей были направлены в Лабораторию здоровья диких животных Калифорнийской службы охраны здоровья животных и безопасности пищевых продуктов в Дэвисе. Результаты показали наличие следовых количеств дифациона в печени и желудках свиней.

Ученые считают, что дикие животные, вероятно, могут непреднамеренно подвергаться воздействию токсичных веществ, съедая приманки с родентицидом или других животных, которые потребили вещество.

Отметим, что дифацион сам по себе не имеет синего цвета — он входит в приманки, окрашенные в яркий цвет, чтобы предупредить о необходимости избегать употребления этого вещества в пищу. Результаты анализа ученых также показали, что животные, вероятно, подвергались воздействию яда в течение длительного периода времени. Хотя дозы ловушки смертельны для небольших предполагаемых целей, они недостаточно велики, чтобы нанести немедленный вред свиньям, которые обычно весят от 45 до 90 килограммов.

Приманка с добавлением дифацинона окрашена в синий цвет в качестве предупреждения для людей Фото: CDFW Spill Prevention

Опасно ли мясо синих свиней?

Ученые также предупредили, что охотникам стоит помнить, что мясо диких животных, таких как кабаны, олени, медведи и гуси, может быть заражено, если животное подверглось воздействию родентицидов. Более того, опасность заключается в том, что животные могли проглотить ядовитое вещество, даже если в конечном итоге у них не разовьется побочный эффект, связанный с окраской.

Отметим, что с 2024 года дифацион частично запрещен в Калифорнии — применять его может лишь сертифицированный специалист в борьбе с переносчиками заболеваний. Однако еще в 2018 году исследование обнаружило следовые количества родентицида примерно у 8,3% диких свиней, живущих вблизи жилых и сельскохозяйственных угодий, где активно ведутся работы по борьбе с крысами. Предыдущие исследования также показали, что приготовление мяса с дифациноном не уничтожает яд, и что его употребление в пищу может вызвать симптомы отравления родентицидами, такие как летаргия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну загадочно радиоактивных диких кабанов Баварии.