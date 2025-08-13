Дикие свиньи синеют изнутри: названо то, что меняет цвет внутренностей животных (фото)
Исследователи сделали неожиданное открытие — внутренности диких свиней Калифорнии неожиданно окрасились в неоновый синий цвет. Ученые провели ряд анализов и смогли выявить причину того, почему животные меняют цвет изнутри.
В ходе нового исследования исследователи Департамента рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии неожиданно сделали тревожное открытие: дикие свиньи Калифорнии синеют изнутри. Ученые провели ряд тестов и пришли к выводу, что тревожное открытие не связано с необъяснимой генетической мутацией — есть более простое объяснение, пишет Popular Science.
Исследователи провели расследование, в том числе ряд лабораторных анализов, результаты которых указывают на то, что некоторые свободно гуляющие свиньи округа Монтерей подвергаются воздействию антикоагулянта родентицида дифацинона.
Отметим, что родентицид дифацинона — токсичная пестицидная приманка, используемая фермерами для контроля популяций крыс, белок и других мелких млекопитающих, способных навредить урожаю. По словам эксперта по контролю за дикими животными Дэна Бертона, дикие свиньи, похоже, проглатывают вещество, в результате чего их внутренности синеют. Причем речь идет о лилово-синих и чернильно-синий цветах.
По словам исследователей, первые синие свиньи были замечены в округе в марте 2025 года. Тогда эксперты разделывали туши и заметили, что мышечная и жировая ткани заметно посинели, что побудило их обратиться в Департамент рыбных ресурсов и диких животных в Калифорнии.
Далее образцы тканей были направлены в Лабораторию здоровья диких животных Калифорнийской службы охраны здоровья животных и безопасности пищевых продуктов в Дэвисе. Результаты показали наличие следовых количеств дифациона в печени и желудках свиней.
Ученые считают, что дикие животные, вероятно, могут непреднамеренно подвергаться воздействию токсичных веществ, съедая приманки с родентицидом или других животных, которые потребили вещество.
Отметим, что дифацион сам по себе не имеет синего цвета — он входит в приманки, окрашенные в яркий цвет, чтобы предупредить о необходимости избегать употребления этого вещества в пищу. Результаты анализа ученых также показали, что животные, вероятно, подвергались воздействию яда в течение длительного периода времени. Хотя дозы ловушки смертельны для небольших предполагаемых целей, они недостаточно велики, чтобы нанести немедленный вред свиньям, которые обычно весят от 45 до 90 килограммов.
Опасно ли мясо синих свиней?
Ученые также предупредили, что охотникам стоит помнить, что мясо диких животных, таких как кабаны, олени, медведи и гуси, может быть заражено, если животное подверглось воздействию родентицидов. Более того, опасность заключается в том, что животные могли проглотить ядовитое вещество, даже если в конечном итоге у них не разовьется побочный эффект, связанный с окраской.
Отметим, что с 2024 года дифацион частично запрещен в Калифорнии — применять его может лишь сертифицированный специалист в борьбе с переносчиками заболеваний. Однако еще в 2018 году исследование обнаружило следовые количества родентицида примерно у 8,3% диких свиней, живущих вблизи жилых и сельскохозяйственных угодий, где активно ведутся работы по борьбе с крысами. Предыдущие исследования также показали, что приготовление мяса с дифациноном не уничтожает яд, и что его употребление в пищу может вызвать симптомы отравления родентицидами, такие как летаргия.
Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну загадочно радиоактивных диких кабанов Баварии.