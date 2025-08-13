Дикі свині синіють зсередини: названо те, що змінює колір нутрощів тварин (фото)

Дослідники зробили несподіване відкриття — нутрощі диких свиней Каліфорнії неочікувано забарвилися в неоновий синій колір. Вчені провели низку аналізів і змогли виявити причину того, чому тварини змінюють колір зсередини.

Related video

Під час нового дослідження дослідники Департаменту рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії несподівано зробили тривожне відкриття: дикі свині Каліфорнії синіють зсередини. Вчені провели низку тестів і дійшли висновку, що тривожне відкриття не пов'язане з незрозумілою генетичною мутацією — є простіше пояснення, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дикі свині синіють зсередини

Дослідники провели розслідування, зокрема низку лабораторних аналізів, результати яких вказують на те, що деякі свині округу Монтерей, які вільно гуляють, піддаються впливу антикоагулянту родентициду дифацинону.

Зазначимо, що родентицид дифацинон — токсична пестицидна приманка, яка використовується фермерами для контролю популяцій щурів, білок та інших дрібних ссавців, здатних нашкодити врожаю. За словами експерта з контролю за дикими тваринами Дена Бертона, дикі свині схоже проковтують речовину, внаслідок чого їхні нутрощі синіють. Причому йдеться про лілово-сині та чорнильно-сині кольори.

За словами дослідників, перші сині свині були помічені в окрузі в березні 2025 року. Тоді експерти обробляли туші й помітили, що м'язова та жирова тканини помітно посиніли, що спонукало їх звернутися до Департаменту рибних ресурсів і диких тварин у Каліфорнії.

Далі зразки тканин були направлені в Лабораторію здоров'я диких тварин Каліфорнійської служби охорони здоров'я тварин і безпеки харчових продуктів у Девісі. Результати засвідчили наявність слідових кількостей дифациону в печінці та шлунках свиней.

Вчені вважають, що дикі тварини, ймовірно, можуть ненавмисно піддаватися впливу токсичних речовин, з'їдаючи приманки з родентицидом або інших тварин, які спожили речовину.

Зазначимо, що дифацион сам по собі не має синього кольору — він входить до приманок, пофарбованих у яскравий колір, щоб попередити про необхідність уникати вживання цієї речовини в їжу. Результати аналізу вчених також показали, що тварини, ймовірно, піддавалися впливу отрути протягом тривалого періоду. Хоча дози пастки смертельні для невеликих передбачуваних цілей, вони недостатньо великі, щоб завдати негайної шкоди свиням, які зазвичай важать від 45 до 90 кілограмів.

Приманка з додаванням дифацинону забарвлена в синій колір як попередження для людей Фото: CDFW Spill Prevention

Чи небезпечне м'ясо синіх свиней?

Вчені також попередили, що мисливцям варто пам'ятати, що м'ясо диких тварин, як-от кабани, олені, ведмеді та гуси, може бути заражене, якщо тварина зазнала впливу родентицидів. Ба більше, небезпека полягає в тому, що тварини могли проковтнути отруйну речовину, навіть якщо зрештою у них не розвинеться побічний ефект, пов'язаний із забарвленням.

Зазначимо, що з 2024 року дифацион частково заборонений у Каліфорнії — застосовувати його може лише сертифікований фахівець у боротьбі з переносниками захворювань. Однак ще 2018 року дослідження виявило слідові кількості родентициду приблизно у 8,3% диких свиней, які мешкають поблизу житлових і сільськогосподарських угідь, де активно проводять роботи з боротьби зі щурами. Попередні дослідження також показали, що приготування м'яса з дифациноном не знищує отруту, і що його вживання в їжу може спричинити симптоми отруєння родентицидами, такі як летаргія.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю загадково радіоактивних диких кабанів Баварії.