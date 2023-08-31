Трюфелі зі смаком цезію. Учені розгадали таємницю загадково радіоактивних диких кабанів Баварії

Дослідникам знадобилося майже 40 років, щоб нарешті зрозуміти, що заражає диких свиней на південному сході країни радіацією.

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Не секрет, що м'ясо диких кабанів, які мешкають на південному сході Німеччини, містить високі рівні радіоактивного цезію. Спочатку це пов'язували з чорнобильською катастрофою 1986 року, проте дивовижним здавалося те, що рівень радіоактивності знизився в інших тварин, але загадковим чином зберігається в місцевих диких свиней, що також відомо як "парадокс кабана", пише Science Alert.

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Лейбніца в Ганновері (Німеччина), показує, що розгадка цього дивовижного парадокса криється не тільки в аварії на Чорнобилі. Вчені припускають, що в його основі також лежать випробування ядерної зброї, проведені в середині 20-го століття. Причому автори дослідження припускають, що обидва джерела продовжують заражати диких кабанів і донині.

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На перший погляд, кремезні кабани з бивнями (Sus scrofa) здаються цілком здоровими, проте аналіз показав, що їхнє м'ясо містить небезпечно високі рівні радіоактивного цезію. У результаті місцева влада ухвалила рішення скоротити полювання на тварин заради м'яса, що призвело до проблеми перенаселення.

Концентрація активності цезію в диких кабанів у регіонах Баварії Фото: Environmental Science & Technology

За словами автора дослідження, радіоеколога Фелікса Штегера, їхня з колегами робота дає змогу глибше зрозуміти загадкове радіоцезієве забруднення баварських диких кабанів. Після ядерного вибуху або катастрофи радіоактивні матеріали, викинуті в навколишнє середовище, є значною загрозою для екосистем. Наприклад, після чорнобильської аварії, що сталася 37 років тому, відбулося збільшення радіоактивного забруднення цезієм, особливо цезієм-137, період напіврозпаду якого становить близько 30 років. Однак цезій-135 є значно стабільнішим ізотопом із періодом напіврозпаду понад 2 мільйони років. Ба більше, вчені зазначають, що він також може бути створений за допомогою ядерного поділу.

У більш ранніх дослідженнях вчені з'ясували, що співвідношення цезію-135 і цезію-137 може вказати на те, звідки спочатку взявся цезій. Наприклад, високе співвідношення вказує на вибухи ядерної зброї, тоді як низьке — на ядерні реактори.

Під час нового дослідження вчені проаналізували рівень цезію у 48 зразках м'яса дикого кабана, зібраних мисливцями з 11 регіонів Баварії в період з 2019 по 2021 роки. Для вимірювання активності цезію-137 вчені використовували детектор гамма-випромінювання високої чистоти, а високотехнологічна мас-спектрометрія використовувалася для порівняння кількості цезію-135 і цезію-137.

Різні джерела цезію змішуються з ґрунтом і поїдаються дикими кабанами Фото: Environmental Science & Technology

Результати показали, що у 88% протестованих зразків рівні радіоактивного цезію були вищими за встановлений законом поріг. Далі вчені використовували співвідношення цезію-135 і цезію-137 і виявили, що в радіоактивності диких кабанів Баварії винна не тільки чорнобильська катастрофа, 12-68% зразків були також забруднені в результаті випробувань ядерної зброї.

За словами авторів дослідження, вони виявили, що всі зразки демонстрували ознаки змішування. Дослідники дійшли висновку, що в усьому винен раціон диких кабанів, які харчуються підземними трюфелями, що ввібрали різні рівні забруднення з обох джерел. У результаті це посприяло стійкій радіоактивності тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені простежили еволюцію жаб у Чорнобильській зоні.