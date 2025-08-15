Лицензия на убийство: впервые за 10 лет объявлена охота на черного медведя — погибнут сотни

В последний раз убийства черных медведей во Флориде официально была одобрена в 2015 году — тогда охоту пришлось завершить досрочно уже через 48 часов. В общей сложности в штате погибли более трех сотен животных.

Related video

Комиссия по охране рыбных ресурсов и диких животных Флориды (FWC) впервые за 10 лет решили разрешить охоту на черного медведя в штате. Решение было принято на основе единогласного голосования, прошедшего в среду, 13 августа, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Старт охоты на черных медведей

Согласно заявлению представителей Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных Флориды, ограниченный сезон охоты на черных медведей стартует 6 декабря и продлится до 28 декабря.

Последняя охота в 2015 году завершилась досрочно после того, как за 48 часов было убито более 300 медведей. FWC выдаст 187 разрешений, которые позволят отстреливать одного черного медведя на охотника, но только в определенных регионах, где популяция медведей считается достаточно большой.

По словам председателя Родни Баррето, он поддерживает то, что Флорида присоединяется к большинству штатов, в которых охота на черного медведя четко регулируется. Компоненты охоты консервативны и ставят во главу угла сохранение природы, при этом ограниченное количество разрешений выдается только в районах штата с наибольшей популяцией медведей.

Предполагается, что разрешение регулируемой охоты может помочь контролировать темпы роста популяции. Однако решение о возобновлении охоты подверглось критике со стороны организаций по защите животных и даже самих охотников. Кроме того, критике подверглись разрешенные методы охоты на медведей, включая использование луков и стрел, а также использование в будущем дрессированных собак для отстрела медведей.

По словам директора отделения Sierra Club Сюзанны Рэндольф, непродуманная охота на медведей поставит под угрозу и без того находящееся под угрозой исчезновения животное и откроет путь к уничтожению критически важных диких мест обитания по всему штату.

Почему одобрили охоту на черных медведей?

Решение о возобновлении охоты во Флориде было принято после первого в истории нападения черного медведя во Флориде со смертельным исходом. В результате инцидента погиб 89-летний мужчина и собака. Ранее в этом году также произошло еще одно нападение медведя. Эксперты также фиксируют, что по мере роста населения штата, конфликт между человеком и природой становится все более ярко выраженным.

Во Флориде обитает около 4000 черных медведей, поэтому 187 разрешений охватывают почти 5% популяции. Это произошло после того, что FWC называет "одним из самых успешных проектов по сохранению черных медведей во Флориде" после того, как численность черных медведей увеличилась с нескольких сотен в 1970-х годах.

Охота на черного медведя во Флориде

Последняя охота была одобрена во Флориде 10 лет тому, в 2015 году. Тогда более 300 медведей были убиты в течение 48 часов, а потому охота была прекращена досрочно из-за хаотичного характера мероприятия. Участвовавших в той охоте также обвиняли в незаконном убийстве детенышей, беременных самок и самок.

Ранее Фокус писал о том, что Япония объявила охоту на исчезающих морских гигантов.