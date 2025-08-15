Ліцензія на вбивство: уперше за 10 років оголошено полювання на чорного ведмедя — загинуть сотні

Востаннє вбивства чорних ведмедів у Флориді офіційно було схвалено 2015 року — тоді полювання довелося завершити достроково вже через 48 годин. Загалом у штаті загинуло понад три сотні тварин.

Комісія з охорони рибних ресурсів і диких тварин Флориди (FWC) уперше за 10 років вирішила дозволити полювання на чорного ведмедя в штаті. Рішення ухвалили на основі одноголосного голосування, яке відбулося в середу, 13 серпня, пише IFLScience.

Старт полювання на чорних ведмедів

Згідно із заявою представників Комісії з охорони рибних ресурсів і диких тварин Флориди, обмежений сезон полювання на чорних ведмедів стартує 6 грудня і триватиме до 28 грудня.

Останнє полювання у 2015 році завершилося достроково після того, як за 48 годин було вбито понад 300 ведмедів. FWC видасть 187 дозволів, які дозволять відстрілювати одного чорного ведмедя на мисливця, але тільки в певних регіонах, де популяція ведмедів вважається досить великою.

За словами голови Родні Баррето, він підтримує те, що Флорида приєднується до більшості штатів, у яких полювання на чорного ведмедя чітко регулюється. Компоненти полювання консервативні й ставлять на чільне місце збереження природи, при цьому обмежена кількість дозволів видається тільки в районах штату з найбільшою популяцією ведмедів.

Передбачається, що дозвіл регульованого полювання може допомогти контролювати темпи зростання популяції. Однак рішення про відновлення полювання зазнало критики з боку організацій із захисту тварин і навіть самих мисливців. Крім того, критики зазнали дозволені методи полювання на ведмедів, включно з використанням луків і стріл, а також використання в майбутньому дресованих собак для відстрілу ведмедів.

За словами директорки відділення Sierra Club Сюзанни Рендольф, непродумане полювання на ведмедів поставить під загрозу тварину, яка й так перебуває під загрозою зникнення, і відкриє шлях до знищення критично важливих диких місць проживання по всьому штату.

Чому схвалили полювання на чорних ведмедів?

Рішення про відновлення полювання у Флориді було ухвалено після першого в історії нападу чорного ведмедя у Флориді зі смертельними наслідками. Унаслідок інциденту загинув 89-річний чоловік і собака. Раніше цього року також стався ще один напад ведмедя. Експерти також фіксують, що в міру зростання населення штату, конфлікт між людиною і природою стає дедалі яскравіше вираженим.

У Флориді мешкає близько 4000 чорних ведмедів, тому 187 дозволів охоплюють майже 5% популяції. Це сталося після того, що FWC називає "одним із найуспішніших проєктів зі збереження чорних ведмедів у Флориді" після того, як чисельність чорних ведмедів збільшилася з кількох сотень у 1970-х роках.

Полювання на чорного ведмедя у Флориді

Останнє полювання було схвалено у Флориді 10 років тому, у 2015 році. Тоді понад 300 ведмедів було вбито протягом 48 годин, а тому полювання було припинено достроково через хаотичний характер заходу. Тих, хто брав участь у тому полюванні, також звинувачували в незаконному вбивстві дитинчат, вагітних самок і самок.

Раніше Фокус писав про те, що Японія оголосила полювання на морських гігантів, що зникають.