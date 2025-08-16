Теперь читает мысли: ученые из США создали устройство на основе искусственного интеллекта

Стэнфордский университет в США объявил о результатах нового исследования, в котором провели работу экспериментального нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ). Эта технология позволяет понять и распознать ряд сигналов мозга, декодировать нейронные паттерны и превратить их в действенные команды.

Первые результаты показали способность технологии точно распознавать "мысли" по реакциям человеческого поведения на 74%, сообщает FT.

Ученые сообщают, что это первый в мире мозговой чип, который способен не только расшифровывать внутреннюю речь человека, но и озвучивать ее на экран. Устройство фиксирует нейронные сигналы, возникающие, когда испытуемый мыслит определенное слово или предложение, и переводит их в текст.

Ранее исследователи уже пытались расшифровывать речь по движениям рта, языка или голосовых связок. Основная новация этого устройства — его можно использовать у людей, которые физически не способны произнести слова.

ИИ "считывает мысли" благодаря нейронным сигналам мозга Фото: Фото взяты из открытых источников

В тестах чип успешно интерпретировал 74% фраз, придуманных тремя пациентами с боковым амиотрофическим склерозом. Каждый пользователь активировал систему, "озвучив" пароль в собственной голове.

Для преобразования нейронных сигналов в слова исследователи применяют алгоритмы машинного обучения. Система учится распознавать повторяющиеся паттерны, соответствующие отдельным фонемам, а затем формирует из них целостные предложения.

Работа над технологией продолжается, и ученые надеются, что ее внедрение изменит жизнь людей с параличом и другими нарушениями, которые мешают говорить.

