Тепер читає думки: вчені зі США створили пристрій на основі штучного інтелекту

Стенфордський університет у США оголосив про результати нового дослідження, в якому провели роботу експериментального нейрокомп’ютерному інтерфейсу (НКІ). Ця технологія дозволяє зрозуміти та розпізнати низки сигналів мозку, декодувати нейронні патерни та перетворити їх у дієві команди.

Перші результати показали здатність технології точно розпізнавати "думки" за реакціями людської повіденки на 74%, повідомляє FT.

Вчені повідомляють, що це перший у світі мозковий чіп, який здатен не лише розшифровувати внутрішню мову людини, а й озвучувати її на екран. Пристрій фіксує нейронні сигнали, що виникають, коли випробовуваний мислить певне слово або речення, і переводить їх у текст.

Раніше дослідники вже намагалися розшифровувати мову за рухами рота, язика або голосових зв’язок. Основна новація цього пристрою — його можна використовувати у людей, які фізично не здатні вимовити слова.

ШІ "зчитує думки" завдяки нейронних сигналам мозку Фото: Фото з відкритих джерел

У тестах чіп успішно інтерпретував 74% фраз, вигаданих трьома пацієнтами з бічним аміотрофічним склерозом. Кожен користувач активував систему, "озвучивши" пароль у власній голові.

Для перетворення нейронних сигналів у слова дослідники застосовують алгоритми машинного навчання. Система вчиться розпізнавати повторювані патерни, що відповідають окремим фонемам, а потім формує з них цілісні речення.

Робота над технологією триває, та вчені сподіваються, що її впровадження змінить життя людей із паралічем та іншими порушеннями, які заважають говорити.

