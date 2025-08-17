Это было еще в фильме 1984 года: режиссер "Терминатора" озвучил свои опасения относительно ИИ

Известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон напомнил о предостережениях, заложенных еще в фильме "Терминатор" 1984 года. Если тогда это выглядело как фантастика, то сегодня его опасения относительно военного применения искусственного интеллекта звучат гораздо реальнее.

В разговоре с CTV News автор культовой ленты "Терминатор" Джеймс Кэмерон признал, что нынешние тенденции развития военных технологий все больше напоминают сюжет его фильма, пишет The Daily Galaxy.

"Я предупреждал еще в 1984-м, но меня никто не услышал", — заявил режиссер, комментируя риски использования автономных систем вооружения.

В "Терминаторе" искусственный интеллект Skynet запускает ядерную войну после того, как осознает себя. То, что когда-то было выдумкой, сейчас вызывает беспокойство у экспертов по обороне: автономные боевые системы уже способны идентифицировать и атаковать цели почти без вмешательства человека.

Исследование Института ООН по исследованиям в области разоружения (UNIDIR) еще в 2023 году зафиксировало тенденцию к разработке так называемых летальных автономных вооружений (LAWS), которая растет. Сейчас по меньшей мере девять стран работают над такими системами.

Кэмерон убежден, что мир приближается к новому этапу гонки вооружений. "Если не сделаем мы, это сделает кто-то другой", — предупредил режиссер, подчеркивая, что именно такая логика в истории неоднократно приводила к опасным эскалациям.

Его слова имеют под собой основания: еще в 2020 году в докладе Совета Безопасности ООН говорилось о случае, когда дроны в Ливии могли действовать автономно, атакуя цели без участия человека. Это стало первым задокументированным примером использования AI в боевых действиях.

Несмотря на международные дискуссии, в частности в рамках Конвенции о некоторых видах обычного оружия (CCW), единого договора о запрете или регулировании таких систем до сих пор нет. Препятствием остаются геополитические споры и интересы оборонно-технологического сектора.

"Мы можем собственноручно создавать инструменты нашего уничтожения", — подчеркнул Кэмерон, призвав правительства мира выработать четкие этические рамки до того, как автономные вооружения станут нормой.

Вместе с тем, говоря о киноиндустрии, режиссер выразил меньшее беспокойство. Он не верит, что искусственный интеллект способен заменить сценаристов, ведь машинам не хватает эмпатии и интуиции в создании историй.

"Давайте подождем 20 лет. Если искусственный интеллект выиграет "Оскар" за лучший сценарий — тогда я восприму это всерьез", — пошутил он.

Несмотря на это, Кэмерон признает, что технологии уже меняют кинопроизводство. ИИ применяется для спецэффектов, монтажа и предварительной визуализации сцен. Программные решения Runway ML, Adobe Sensei или Cuebric помогают ускорять процессы, но, по мнению режиссера, "воссоздать структуру — возможно, а вот передать душу — нет".

