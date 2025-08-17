Це було ще у фільмі 1984 року: режисер "Термінатора" озвучив свої побоювання щодо ШІ

Відомий кінорежисер Джеймс Кемерон нагадав про застереження, закладені ще у фільмі "Термінатор" 1984 року. Якщо тоді це виглядало як фантастика, то сьогодні його побоювання щодо військового застосування штучного інтелекту звучать набагато реальніше.

У розмові з CTV News автор культової стрічки "Термінатор" Джеймс Кемерон визнав, що нинішні тенденції розвитку військових технологій дедалі більше нагадують сюжет його фільму, пише The Daily Galaxy.

"Я попереджав ще у 1984-му, але мене ніхто не почув", — заявив режисер, коментуючи ризики використання автономних систем озброєння.

У "Термінаторі" штучний інтелект Skynet запускає ядерну війну після того, як усвідомлює себе. Те, що колись було вигадкою, нині викликає занепокоєння в експертів з оборони: автономні бойові системи вже здатні ідентифікувати й атакувати цілі майже без втручання людини.

Дослідження Інституту ООН з досліджень у сфері роззброєння (UNIDIR) ще у 2023 році зафіксувало тенденцію до розробки так званих летальних автономних озброєнь (LAWS), яка зростає. Наразі щонайменше дев’ять країн працюють над такими системами.

Кемерон переконаний, що світ наближається до нового етапу гонки озброєнь. "Якщо не зробимо ми, це зробить хтось інший", — попередив режисер, наголошуючи, що саме така логіка в історії неодноразово призводила до небезпечних ескалацій.

Його слова мають підґрунтя: ще у 2020 році в доповіді Ради Безпеки ООН йшлося про випадок, коли дрони в Лівії могли діяти автономно, атакуючи цілі без участі людини. Це стало першим задокументованим прикладом використання AI у бойових діях.

Попри міжнародні дискусії, зокрема в рамках Конвенції про деякі види звичайної зброї (CCW), єдиного договору про заборону чи регулювання таких систем досі немає. Перешкодою залишаються геополітичні суперечки та інтереси оборонно-технологічного сектору.

"Ми можемо власноруч створювати інструменти нашого знищення", — наголосив Кемерон, закликавши уряди світу виробити чіткі етичні рамки до того, як автономні озброєння стануть нормою.

Разом із тим, говорячи про кіноіндустрію, режисер висловив менше занепокоєння. Він не вірить, що штучний інтелект здатен замінити сценаристів, адже машинам бракує емпатії та інтуїції у створенні історій.

"Давайте зачекаємо 20 років. Якщо штучний інтелект виграє "Оскар" за найкращий сценарій — тоді я сприйму це серйозно", — пожартував він.

Попри це, Кемерон визнає, що технології вже змінюють кіновиробництво. ШІ застосовується для спецефектів, монтажу та попередньої візуалізації сцен. Програмні рішення Runway ML, Adobe Sensei чи Cuebric допомагають прискорювати процеси, але, на думку режисера, "відтворити структуру — можливо, а от передати душу — ні".

