Крупнейший гигант океана стал ужином для сотен животных: подобный пир впервые наблюдали воочию

Во время последнего погружения экспедиционного сезона ученые наткнулись на редкую находку на морском дне – в поле зрения команды попали останки кита. В результате ученые смогли в режиме онлайн наблюдать за тем, как морской гигант питает целую экосистему даже после смерти.

Инцидент произошел во время последнего погружения экспедиционного сезона судна E/V Nautilus в октябре 2019 года. Во время прямой трансляции погружения ученые наткнулись на редкую находку – относительно свежую тушу кита, опустившуюся на морское дно. Известно, что даже после смерти киты могут десятилетиями питать целую экосистему, однако теперь ученые впервые смогли наблюдать за этим процессом, пишет IFLScience.

Пир на дне океана

Открытие было сделано на глубине подводной горы Дэвидсон у побережья центральной Калифорнии и привлекло внимание исследователей. Отметим, что этот процесс опускания тела кита на морское дно известен ученым – они называют его "падением кита" — когда туша морского гиганта опускается на дно океана и покоится на морском дне, поддерживая совершенно новую экосистему и предоставляя настоящий пир для множества глубоководных обитателей.

Спустя четыре года после экспедиции ученые тщательно улучшили оригинальную видеозапись погружения и переработали видеоролик в 4К. Отметим, что падение кита на самом деле встречаются довольно редко, однако еще реже ученым удается обнаружить особь, не обглоданную дочиста. В большинстве случаев, если исследователям удается наткнуться на такую особь, она годами лежит на морском дне.

Команда отмечает, что особь была обнаружена на глубине 3238 метров в Национальном морском заповеднике залива Монтерей в Калифорнии и казалась относительно "свежей", поскольку на ней все еще сохранились мягкие ткани, жир и внутренние органы.

Падение кита в океане

Любопытно, что туша, похоже, находилась между стадиями экологической сукцессии: ученые заметили крупных падальщиков, питающихся жиром, а также червей, которые питались костями. Среди других глубоководных обитателей, присоединившихся к трапезе, были макрурусы, крабы и, в какой-то момент, не менее 15 глубоководных осьминогов. Осьминоги — в первую очередь хищники, однако порой они могут питаться и мертвыми телами китов.

По словам исследователей, длина кита оценивается примерно в 4-5 метров, а его ус все еще можно рассмотреть на кащдрах. Впрочем, ученые пока так и не смогли установить, к какому виду относится морской гигант. Отметим, что китовый ус – система фильтрации, состоящая из волосовидных "зубов" во рту усатых китов, таких как:

синий кит;

горбатый кит;

гладкий кит;

серый кит.

Когда кит открывает пасть и делает большие глотки воды, он языком выталкивает воду обратно, а фильтр задерживает мелких существ, таких как криль, которые остаются в качестве закуски. Китовый ус на самом деле состоит из кератина, того же вещества, что и ваши ногти, волосы, когти, рога и копыта животных, и со временем разлагается.

