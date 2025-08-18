Найбільший гігант океану став вечерею для сотень тварин: такий бенкет уперше спостерігали на власні очі

Під час останнього занурення експедиційного сезону вчені натрапили на рідкісну знахідку на морському дні — у поле зору команди потрапили останки кита. У результаті вчені змогли в режимі онлайн спостерігати за тим, як морський гігант живить цілу екосистему навіть після смерті.

Related video

Інцидент стався під час останнього занурення експедиційного сезону судна E/V Nautilus у жовтні 2019 року. Під час прямої трансляції занурення вчені натрапили на рідкісну знахідку — відносно свіжу тушу кита, що опустилася на морське дно. Відомо, що навіть після смерті кити можуть десятиліттями живити цілу екосистему, проте тепер учені вперше змогли спостерігати за цим процесом, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Бенкет на дні океану

Відкриття було зроблено на глибині підводної гори Девідсон біля узбережжя центральної Каліфорнії й привернуло увагу дослідників. Зазначимо, що цей процес опускання тіла кита на морське дно відомий вченим — вони називають його "падінням кита" — коли туша морського гіганта опускається на дно океану і спочиває на морському дні, підтримуючи абсолютно нову екосистему і надаючи справжній бенкет для безлічі глибоководних мешканців.

Через чотири роки після експедиції вчені ретельно поліпшили оригінальний відеозапис занурення і переробили відеоролик у 4К. Зазначимо, що падіння кита насправді трапляються доволі рідко, проте ще рідше вченим вдається виявити особину, яка не обгризена дочиста. У більшості випадків, якщо дослідникам вдається натрапити на таку особину, вона роками лежить на морському дні.

Команда зазначає, що особину було виявлено на глибині 3238 метрів у Національному морському заповіднику затоки Монтерей у Каліфорнії, і вона здавалася відносно "свіжою", оскільки на ній усе ще збереглися м'які тканини, жир і внутрішні органи.

Падіння кита в океані

Цікаво, що туша схоже перебувала між стадіями екологічної сукцесії: вчені помітили великих падальщиків, що харчуються жиром, а також черв'яків, які харчувалися кістками. Серед інших глибоководних мешканців, які приєдналися до трапези, були макруруси, краби й, в якийсь момент, щонайменше 15 глибоководних восьминогів. Восьминоги — насамперед хижаки, проте часом вони можуть харчуватися і мертвими тілами китів.

За словами дослідників, довжину кита оцінюють приблизно в 4-5 метрів, а його вус усе ще можна розгледіти на відеокадрах. Утім, учені поки так і не змогли встановити, до якого виду належить морський гігант. Зазначимо, що китовий вус — система фільтрації, що складається з волосоподібних "зубів" у роті вусатих китів, таких як:

синій кит;

горбатий кит;

гладкий кит;

сірий кит.

Коли кит відкриває пащу і робить великі ковтки води, він язиком виштовхує воду назад, а фільтр затримує дрібних істот, як-от криль, що залишаються як закуска. Китовий вус насправді складається з кератину, тієї самої речовини, що й ваші нігті, волосся, кігті, роги та копита тварин, і з часом розкладається.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки та вагою до 340 тонн.