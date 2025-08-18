Найдено одно из самых древних деревьев Земли: ученые откопали 20 м его ствола, но это лишь часть

В провинции Камбоджи были обнаружены окаменевшие останки древнего дерева, возраст которого оценивается от одного до двух миллионов лет. Сегодня ученым удалось откопать лишь около 20 метров ствола дерева, но это далеко не вся его предполагаемая длина.

Удивительное открытие было сделано в деревне Катоут коммуны Фон в районе Сесан провинции Стынгтраенг в Камбодже. Окаменелые останки дерева были обнаружены ранее в этом году, когда рабочие вели раскопки в горах во время строительства новой дороги в рамках проекта, финансируемого коммуной, пишет Phnompenh Post.

Одно из старейших деревьев Земли

По словам рабочих, во время раскопок они наткнулись на очень "твердый камень", который впоследствии оказался окаменевшей древесиной. Изначально прокопали около 4-5 метров, но затем остановились. Позже местные власти заявили о находке, а Министерство окружающей среды провело последующие исследования и сотрудничало в проведении дальнейших раскопок.

Позже исследователям удалось предварительно датировать окаменевшие останки найденной древесины – предполагается, что дереву от одного до двух миллионов лет. Отметим, что в состав группы, проводившей дальнейшие раскопки, входили представители администрации района, провинциальных департаментов культуры и изящных искусств, охраны окружающей среды и специалисты министерства.

Ученые откопали более 20 метров окаменелости, но это еще не все Фото: Facebook

Древний гигант

В настоящий момент, по данным ученых, было выкопано около 17,5 метров древних останков дерева, но ученые считают, что это лишь часть. Предположительно длина дерева оценивается в 30 метров, а возможно и больше – в зависимости от того, какая его часть погребена под землей.

В дальнейшем ученые планируют откопать дерево полностью, чтобы установить его точный размер. Далее вокруг него будет построено сооружение, что позволит предотвратить повреждения и эрозию. После этого местные власти планируют использовать древний объект для дальнейших научных исследований, а также в качества зоны экотуризма под управлением коренных общин.

Министерство ранее установило, что древнейшие окаменелости Королевства были обнаружены на горе Канг Ва в городе Серей Саопхоан провинции Бантеаймеантьей. Исследования на этом участке также показали, что слои окаменелостей связаны с окаменелостями морских животных. Это указывает н то, что около 250-300 миллионов лет назад территория, вероятно, могла быть островом или сушей.

К слову, ранее окаменелые останки деревьев были найдены в 14 местах по всей Камбодже, в том числе в провинциях Ратанаккири, Стынгтраенг, Преахвихеа, Кохконг и Бантеаймеантьей.

Предположительно длина дерева может составлять около 30 метров и более Фото: Facebook

