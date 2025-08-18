Знайдено одне з найдавніших дерев Землі: вчені відкопали 20 м його стовбура, але це лише частина

У провінції Камбоджі було виявлено скам'янілі останки стародавнього дерева, вік якого оцінюється від одного до двох мільйонів років. Сьогодні вченим вдалося відкопати лише близько 20 метрів стовбура дерева, але це далеко не вся його передбачувана довжина.

Related video

Дивовижне відкриття було зроблено в селі Катоут комуни Фон у районі Сесан провінції Стінгтраенг у Камбоджі. Скам'янілі рештки дерева було виявлено раніше цього року, коли робітники вели розкопки в горах під час будівництва нової дороги в рамках проєкту, що фінансується комуною, пише Phnompenh Post.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одне з найстаріших дерев Землі

За словами робітників, під час розкопок вони натрапили на дуже "твердий камінь", який згодом виявився скам'янілою деревиною. Спочатку прокопали близько 4-5 метрів, але потім зупинилися. Пізніше місцева влада заявила про знахідку, а Міністерство довкілля провело подальші дослідження і співпрацювало в проведенні подальших розкопок.

Пізніше дослідникам вдалося попередньо датувати скам'янілі рештки знайденої деревини — передбачається, що дереву від одного до двох мільйонів років. Зазначимо, що до складу групи, яка проводила подальші розкопки, входили представники адміністрації району, провінційних департаментів культури та образотворчих мистецтв, охорони довкілля та фахівці міністерства.

Вчені відкопали понад 20 метрів скам'янілості, але це ще не все Фото: Facebook

Стародавній гігант

Наразі, за даними вчених, було викопано близько 17,5 метрів стародавніх останків дерева, але вчені вважають, що це лише частина. Імовірно, довжину дерева оцінюють у 30 метрів, а можливо, і більше — залежно від того, яка його частина похована під землею.

Надалі вчені планують відкопати дерево повністю, щоб встановити його точний розмір. Далі навколо нього буде побудовано споруду, що дасть змогу запобігти пошкодженням та ерозії. Після цього місцева влада планує використовувати стародавній об'єкт для подальших наукових досліджень, а також як зону екотуризму під управлінням корінних громад.

Міністерство раніше встановило, що найдавніші скам'янілості Королівства були виявлені на горі Канг Ва в місті Серей Саопхоан провінції Бантеаймеантьєй. Дослідження на цій ділянці також показали, що шари скам'янілостей пов'язані зі скам'янілостями морських тварин. Це вказує на те, що близько 250-300 мільйонів років тому територія, ймовірно, могла бути островом або сушею.

До речі, раніше скам'янілі рештки дерев були знайдені в 14 місцях по всій Камбоджі, зокрема в провінціях Ратанаккірі, Стінгтраенг, Преахвіхеа, Кохконг і Бантеаймеантьей.

Імовірно довжина дерева може становити близько 30 метрів і більше Фото: Facebook

До слова, раніше ми писали про живе викопне дерево, застигле в часі на 66 мільйонів років. Вчені розшифрували геном виявленого майже 30 років тому дерева і з'ясували, як воно вижило, майже не змінившись, за кілька десятків мільйонів років.

Раніше Фокус писав про те, що стародавнє дерево віком 350 млн виглядає так, ніби воно з іншої планети.