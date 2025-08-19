Морских коньков, трущихся животами, запечатлели в океане: решали, кому достанется опека (видео)

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и хранит в себе множество тайн. На этот раз ученым удалось наблюдать за тем, как будущие родители, морские коньки, передают друг другу икру. Подобные процессы крайне редко удается запечатлеть на камеру.

В глубине океанских волн таится множество сюрпризов: от загадочно выглядящих новых видов до нежных морских коньков, плывущих по течению. Теперь австралийской дайверше удалось запечатлеть невероятно трогательный момент в океане: на кадры попал ключевой момент того, как два родителях-морских конька передают друг другу икру, из которой вскоре вылупится потомство, пишет IFLScience.

Таинство рождения у морских коньков

Австралийская дайверша Джулс Кейси регулярно снимает на видео свое взаимодействие с морскими обитателями и публикует отснятый материал на своей странице в социальных сетях.

О первой паре морских коньков, которых ей удалось наблюдать, Джулс написала: самец надувал живот, чтобы показать самке, что у него достаточно места для ее икры. Далее она наблюдала за настоящим волшебством: оба морских конька подняли морды вверх, что свидетельствовало об их готовности к попытке перенести икру. Далее они вместе поднялись в воду, чтобы завершить процесс. В общей сложности весь процесс занял всего 30-40 секунд, а затем разошлись.

Самый крупный морской конек Австралии

На видео можно наблюдать взаимодействие большебрюхих морских коньков (Hippocampus abdominalis) – по словам ученых, они считаются самым крупным видом морских коньков в Австралии и могут достигать в длину около 35 сантиметров. Любопытно, что в паре большебрюхих морских коньков именно самцы вынашивают икру, переданную им самкой для оплодотворения, в своих выводковых сумках. Исследователи считают, что такое поведение самцов обеспечивает защиту развивающихся эмбрионов, которых может быть до 300-700.

К слову, большебрюхие морские коньки – отличные пловцы и могут проплывать сотни метров в день. Они относятся к семейству Syngnathidae, к которому также относятся морские драконы и морские иглы. Хотя самцы вынашивают икру необычно, некоторые виды рыб идут еще дальше и вынашивают икру во рту, чтобы защитить ее.

По словам Джулс Кейси, запечатлеть подобный момент в толще воды – мечта любого подводного фотографа. В общей сложности ей посчастливилось наблюдать нечто подобное уже 5 раз и каждый из них был особенным.

