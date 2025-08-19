Морських коників, що труться животами, сфотографували в океані: вирішували, кому дістанеться опіка (відео)

Океан покриває більшу частину поверхні планети й зберігає в собі безліч таємниць. Цього разу вченим вдалося спостерігати за тим, як майбутні батьки, морські коники, передають один одному ікру. Подібні процеси вкрай рідко вдається зафіксувати на камеру.

У глибині океанських хвиль таїться безліч сюрпризів: від нових видів, що мають загадковий вигляд, до ніжних морських коників, що пливуть за течією. Тепер австралійській дайверці вдалося сфотографувати неймовірно зворушливий момент в океані: на кадри потрапив ключовий момент того, як двоє батьків-морських коників передають один одному ікру, з якої незабаром вилупиться потомство, пише IFLScience.

Таїнство народження у морських коників

Австралійська дайверка Джулс Кейсі регулярно знімає на відео свою взаємодію з морськими мешканцями та публікує відзнятий матеріал на своїй сторінці в соціальних мережах.

Про першу пару морських коників, яких їй вдалося спостерігати, Джулс написала: самець надував живіт, щоб показати самці, що в нього достатньо місця для її ікри. Далі вона спостерігала за справжнім чаклунством: обидва морські коники підняли морди вгору, що свідчило про їхню готовність до спроби перенести ікру. Далі вони разом піднялися у воду, щоб завершити процес. Загалом весь процес зайняв всього 30-40 секунд, а потім розійшлися.

Найбільший морський коник Австралії

На відео можна спостерігати взаємодію великочеревних морських коників (Hippocampus abdominalis) — за словами вчених, вони вважаються найбільшим видом морських коників в Австралії та можуть досягати в довжину близько 35 сантиметрів. Цікаво, що в парі великочеревних морських коників саме самці виношують ікру, передану їм самкою для запліднення, у своїх виводкових сумках. Дослідники вважають, що така поведінка самців забезпечує захист ембріонів, що розвиваються, яких може бути до 300-700.

До слова, великочеревні морські коники — чудові плавці й можуть пропливати сотні метрів на день. Вони належать до сімейства Syngnathidae, до якого також належать морські дракони й морські голки. Хоча самці виношують ікру незвично, деякі види риб йдуть ще далі та виношують ікру в роті, щоб захистити її.

За словами Джулс Кейсі, зафіксувати подібний момент у товщі води — мрія будь-якого підводного фотографа. Загалом їй пощастило спостерігати щось подібне вже 5 разів і кожен з них був особливим.

