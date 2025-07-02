Майстри "французького поцілунку": косатки в океані несподівано поцілувалися з язиком (відео)

"Покусування язика" раніше вже спостерігалося у косаток, яких утримують у неволі, проте вчені не знали напевно, чи є воно дикою поведінкою. У новому дослідженні вчені вперше зняли на відео, як косатки цілуються з язиком.

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Попри репутацію хуліганів, які нападають на великих білих акул, щоб поласувати їхньою печінкою, і топлять човни в Гібралтарській протоці, з'ясувалося, що косатки мають і більш романтичний бік. Раніше вчені вже з'ясували, що китам подобається робити один одному масаж водоростями, а тепер нове дослідження показує, що косатки є майстрами "французького поцілунку", пише IFLScience.

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Мило цілуються з язиком

Досі поведінка, яка науково відома як "покусування язика", спостерігалася тільки в косаток, які перебувають під опікою людини. Це змусило вчених засумніватися, чи є така поведінка чимось, що можна помітити й у косаток у дикій природі, чи це продукт неволі. Однак тепер у водах фіордів Квенанген у Норвегії було зареєстровано двох диких косаток (Orcinus orca), які цілуються під товщею води.

Взаємодія китів була зафіксована групою цивільних вчених під час поїздки з маскою і трубкою і показує те, що вчені описують як "повторювані епізоди ніжного орального контакту віч-на-віч".

Поведінка спостерігалася між двома дорослими косатками й була знята на GoPro. Взаємодія тривала загалом 1 хвилину і 49 секунд і включала три епізоди поцілунку по 10, 26 і 18 секунд кожен. Після останнього епізоду косатки потім розлучилися і попливли одна від одної.

Поцілунок косаток в океані вперше зафіксували на камеру Фото: Oceans

Навіщо костаки цілуються з язиком?

Дослідники зазначають, що така поведінка схожа на поведінку, спостережувану в Loro Parque, зоопарку на острові Тенерифе, у 2013 році. У тому випадку вчені спостерігали, як одна особина висунула язик, а інша зробила легкі покусувальні рухи.

Обговорення з доглядачами парку показують, що поведінка покусування язика була помічена у чотирьох окремих косаток у парку. Таку поведінку також спостерігали у білух, у яких вона, як вважають, зміцнює соціальні зв'язки та часто спостерігається у молодих особин.

За словами автора дослідження Хав'єра Альмунія, така поведінка, ймовірно, допомагає тваринам розвивати соціальні та навіть рухові навички. Водночас учені визнають, що покусування язика насправді зустрічається вкрай рідко. Доглядачі косаток у кількох установах знають про цю поведінку, але її поширеність вкрай мала — вона може з'явитися, а потім не спостерігатися протягом кількох років.

Той факт, що поцілунки косаток спостерігалися як у дикій природі, так і в неволі, вказує на те, що поцілунки є частиною природного поведінкового репертуару косаток. До слова, вперше поцілунки косаток були згадані 1978 року і лише нещодавно вчені вперше зафіксували його на відео. Це підкреслює, наскільки складно насправді вивчати підводну поведінку ссавців.

Раніше Фокус писав про те, що українські вчені вперше зафіксували унікальні "розмови" косаток.