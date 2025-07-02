Мастера "французского поцелуя": косатки в океане неожиданно поцеловались с языком (видео)

«Покусывание языка» ранее уже наблюдалось у косаток, содержащихся в неволе, однако ученые не знали наверняка, является ли оно диким поведением. В новом исследовании ученые впервые засняли на видео, как косатки целуются с языком.

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Несмотря на репутацию хулиганов, нападающих на больших белых акул, чтобы полакомиться их печенью, и топящих лодки в Гибралтарском проливе, выяснилось, что у косаток есть и более романтическая сторона. Ранее ученые уже выяснили, что китам нравится делать друг другу массаж водорослями, а теперь новое исследование показывает, что косатки являются мастерами "французского поцелуя", пишет IFLScience.

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Мило целуются с языком

До сих пор поведение, которое научно известно как "покусывание языка", наблюдалось только у косаток, находящихся под опекой человека. Это заставило ученых засомневаться, является ли такое поведение чем-то, что можно заметить и у косаток в дикой природе или это продукт неволи. Однако теперь в водах фьордов Квенанген в Норвегии были зарегистрированы две дикие косатки (Orcinus orca), целующиеся под толщей воды.

Взаимодействие китов было зафиксировано группой гражданских ученых во время поездки с маской и трубкой и показывает то, что ученые описывают как "повторяющиеся эпизоды нежного орального контакта лицом к лицу".

Поведение наблюдалось между двумя взрослыми косатками и было снято на GoPro. Взаимодействие длилось в общей сложности 1 минуту и 49 секунд и включало три эпизода поцелуя по 10, 26 и 18 секунд каждый. После последнего эпизода косатки затем расстались и уплыли друг от друга.

Поцелуй косаток в океане впервые запечатлели на камеру Фото: Oceans

Зачем костаки целуются с языком?

Исследователи отмечают, что такое поведение похоже на поведение, наблюдаемое в Loro Parque, зоопарке на острове Тенерифе, в 2013 году. В том случае ученые наблюдали, как одна особь высунула язык, а другая сделала легкие покусывающие движения.

Обсуждения со смотрителями парка показывают, что поведение покусывания языка было замечено у четырех отдельных косаток в парке. Такое поведение также наблюдалось у белух, у которых оно, как полагают, укрепляет социальные связи и часто наблюдается у молодых особей.

По словам автора исследования Хавьера Альмуния, такое поведение, вероятно, помогает животным развивать социальные и даже двигательные навыки. В то же время ученые признают, что покусывание языка на самом деле встречается крайне редко. Смотрители косаток в нескольких учреждениях знают об этом поведении, но его распространенность крайне мала — оно может появиться, а затем не наблюдаться в течение нескольких лет.

Тот факт, что поцелуи косаток наблюдались как в дикой природе, так и в неволе, указывает на то, что поцелуи являются частью естественного поведенческого репертуара косаток. К слову, впервые поцелуи косаток были упомянуты в 1978 году и лишь недавно ученые впервые запечатлели его на видео. Это подчеркивает, насколько сложно на самом деле изучать подводное поведение млекопитающих.

Ранее Фокус писал о том, что украинские ученые впервые зафиксировали уникальные "разговоры" косаток.