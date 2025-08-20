Где под водой образуется водород: новая находка ставит под сомнение все, что нам было известно

В Тихом океане обнаружена огромная гидротермальная система, бросающая вызов устоявшимся представлениям о том, где под водой образуется водород. Она в 100 раз больше, чем обнаруженный ранее в Атлантике “Затерянный город”.

В новом исследовании ученые обнаружили впечатляющую гидротермальную систему в западной части Тихого океана и она любопытна по целому ряду причин. Но главное: находка бросает вызов устоявшихся представлениям о том, где под водой образуется водород, пишет IFLScience.

Крупнейшая в мире гидротермальная система

Недавно обнаруженная гидротермальная система получила название Куньлунь и состоит из 20 круглых кратеров, расположенных на морском дне – они занимают площадь в 11,1 квадратных километра. Для сравнения, это более чем в 100 раз больше, чем "Затерянный город" в Атлантике, ранее обнаруженный учеными. Отметим, что атлантический "Затерянный город" считается естественной лабораторией, которую ученые используют для изучения того, как жизнь зародилась на нашей планете – согласно одной из теорий, это произошло рядом с гидротермальными источниками.

Впрочем, по словам соавтора исследования, профессора Вэйдуна Сунь, важен не только размер месторождения. Система Кульлунь также выделяется невероятно высоким потоком водорода, масштабом и уникальным геологическим полонием.

Ученые обнаружили, что система Куньлунь выбрасывает огромное количество водорода. Команда пришла к такому выводу, объединив, измерения, указывающие на высокую концентрацию водорода во флюидах, окружающих систему, с потоком воды и областью, откуда он выбрасывался, исследователи подсчитали. Данные указывают, что эта гидротермальная система обеспечивает не менее 5% мирового абиотического производства водорода из всех подводных источников – простыми словами, водорода, который не вырабатывается живыми организмами.

Что движет производством водорода

Авторы отмечают, что еще одним интересным элементом этого гидротермального поля: что именно движет производством всего этого водорода. По словам профессора Сунь, речь о серпентинизации – процесс, в котором богатые оливином породы реагируют с водой, образуя серпентиновые минералы, а также водород.

Ранее предполагалось, что это происходит лишь в срединно-океанических хребтах, например, "Затерянном городе" в Атлантиде. Однако система Куньлунь расположена внутри океанической плиты – это позволяет предположить, что наличие хребта не является обязательным условием для этого процесса. Данные указывают, что генерация водорода в результате серпентинизации может происходить вдали от срединно-океанических хребтов, что ставит под сомнение устоявшиеся предположения.

Команда также считает, что подобно "Затерянному городу", Куньлунь также может стать естественной лабораторией для исследователей, изучающих происхождение жизни. Более того, ученые полагают, что это место, вероятно, может стать более подходящим местом для зарождения жизни на Земле.

По словам профессора Сунь, в сравнении с карбонатными башнями, образовавшимися в Затерянном городе, эти трубы/ямы обеспечивают более устойчивые и стабильные эволюционные временные рамки, создавая потенциально более подходящую среду для развития ранней жизни.

Также было обнаружено, что система Куньлунь, вероятно, приспособлена для обитания широкого спектра морских существ. Особый интерес представляет его экологический потенциал.

