Де під водою утворюється водень: нова знахідка ставить під сумнів усе, що нам було відомо

У Тихому океані виявлено величезну гідротермальну систему, що кидає виклик усталеним уявленням про те, де під водою утворюється водень. Вона в 100 разів більша, ніж виявлене раніше в Атлантиці "Загублене місто".

Related video

У новому дослідженні вчені виявили дивовижну гідротермальну систему в західній частині Тихого океану, і вона цікава з цілої низки причин. Але головне: знахідка кидає виклик усталеним уявленням про те, де під водою утворюється водень, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найбільша у світі гідротермальна система

Нещодавно виявлена гідротермальна система отримала назву Куньлунь і складається з 20 круглих кратерів, розташованих на морському дні — вони займають площу в 11,1 квадратного кілометра. Для порівняння, це більш ніж у 100 разів більше, ніж "Загублене місто" в Атлантиці, раніше виявлене вченими. Зазначимо, що атлантичне "Загублене місто" вважається природною лабораторією, яку вчені використовують для вивчення того, як життя зародилося на нашій планеті — згідно з однією з теорій, це сталося поруч із гідротермальними джерелами.

Утім, за словами співавтора дослідження, професора Вейдуна Сунь, важливим є не лише розмір родовища. Система Кульлунь також виділяється неймовірно високим потоком водню, масштабом та унікальним геологічним полонієм.

Вчені виявили, що система Куньлунь викидає величезну кількість водню. Команда дійшла такого висновку, об'єднавши вимірювання, що вказують на високу концентрацію водню у флюїдах, що оточують систему, з потоком води й областю, звідки він викидався, дослідники підрахували. Дані вказують, що ця гідротермальна система забезпечує щонайменше 5% світового абіотичного виробництва водню з усіх підводних джерел — простими словами, водню, який не виробляється живими організмами.

Що рухає виробництвом водню

Автори зазначають, що ще одним цікавим елементом цього гідротермального поля є те, що саме рухає виробництвом усього цього водню. За словами професора Сунь, ідеться про серпентинізацію — процес, у якому багаті на олівін породи реагують із водою, утворюючи серпентинові мінерали, а також водень.

Раніше припускали, що це відбувається лише в серединно-океанічних хребтах, наприклад, "Загубленому місті" в Атлантиді. Однак система Куньлунь розташована всередині океанічної плити — це дозволяє припустити, що наявність хребта не є обов'язковою умовою для цього процесу. Дані вказують, що генерація водню внаслідок серпентинізації може відбуватися далеко від серединно-океанічних хребтів, що ставить під сумнів усталені припущення.

Команда також вважає, що подібно до "Загубленого міста", Куньлунь також може стати природною лабораторією для дослідників, які вивчають походження життя. Ба більше, вчені вважають, що це місце, ймовірно, може стати більш відповідним місцем для зародження життя на Землі.

За словами професора Сунь, порівняно з карбонатними баштами, що утворилися в Загубленому місті, ці труби/ями забезпечують більш стійкі та стабільні еволюційні тимчасові рамки, створюючи потенційно більш відповідне середовище для розвитку раннього життя.

Також було виявлено, що система Куньлунь, ймовірно, пристосована для проживання широкого спектра морських істот. Особливий інтерес представляє його екологічний потенціал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені відтворили первісні океани Землі і дійшли висновку, що перше життя зародилося саме в них.

Раніше Фокус писав про те, що загублене місто в Атлантичному океані: воно не схоже ні на що інше на Землі.