Подлинность Туринской плащаницы готовы подтвердить: помогла монета с "настоящим лицом" Иисуса
Древняя монета с гравировкой настоящего лика Иисуса Христа ставит точку в давнем споре о том, что Туринская плащаница – не более чем средневековая подделка. Исследователи считают, что обнаружили то, что поможет подтвердить ее подлинность.
Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1988 году, датировал плащаницу 1260-1390 годами нашей эры, что, как считалось, исключает возможность того, что это погребальный покров Христа. В то же время некоторые исследователи все еще утверждали, что исследованные образцы были взяты лишь из участков ткани, отреставрированных в тот период. Теперь ученые считают, им удалось обнаружить то, что поставит точку в этом древнем споре, пишет Daily Mail.
Подлинность Туринской плащаницы
По словам историка Лондонского монетного двора Джастина Робинсона, в 2018 году он купил бронзовый фоллис, отчеканенный в Константинополе между 969 и 976 годами нашей эры, и обнаружил, что гравировка на нем имеет поразительное сходство с изображением лица на плащанице.
Отметим, что портрет на монете крошечный – не более одного сантиметра – но поразительно воспроизводит характерную "крестообразную форму", образованную бровями, лбом и носом, почти идентичную чертам лица на плащанице.
Теперь ученый утверждает, что очевидное сходство между изображением на монете и лицом на Туринской плащанице отражает то, что граверы видели в Константинополе в 10 веке. Если граверы копировали лицо с Плащаницы в X веке, то вполне логично, что Плащаница не может быть поздне средневековой подделкой
Портрет Иисуса на древней монете
По словам ведущего эксперта по Туринской плащанице Майкла Ковальски, на монете изображен портрет Иисуса с некоторыми отличительными чертами, которые, вероятно, были скопированы с Плащаницы, включая две длинные пряди волос на левой стороне головы. Эксперт отмечает, что весьма трудно понять, почему гравер создал изображение с более длинными волосами с одной стороны, если только он не скопировал его с другого изображения.
На монете также виднеются надписи, подчеркивающие ее сакральное значение: вокруг лика написано "Бог с нами", а на реверсе – "Иисус Христос, Царь царей". Робинсон также отметил, что изображение содержит характерную отметину на правой щеке, небольшой квадрат под усами и раздвоенную бороду с длинными волосами, свисающими по обеим сторонам, а также двумя параллельными прядями в левом нижнем углу. По мнению эксперта, все эти детали сильно напоминают Плащаницу, чтобы считать это простым совпадением.
Лицо Иисуса на монете также украшено раздвоенной бородой, как и Плащаница, но больше всего историков удивили две отдельные пряди волос, растущие параллельно на левой стороне – их можно заметить, как на Плащанице, так и на монете.
Также имеется характерная горизонтальная полоса, пересекающая горло, которая соответствует аналогичной полосе на Плащанице. По словам Робинсона, все эти детали являются вескими доказательствами того, что чеканщики монет в Константинополе тщательно скопировали лицо с Плащаницы.
Ученые также указывают на недостатки радиоуглеродного анализа Плащаницы, отмечая, что образец, исследованный в 1988 году, был взят лишь из угла Плащаницы, который реставрировался к середине века.
Священники часто часами держали край Плащаницы во время публичных экспозиций, подвергая ткань воздействию пота и износа в течение столетий. Еще одним фактором называют то, что Плащаница сильно пострадала во время пожара в 1532 году. А огонь мог исказить результаты анализа.
