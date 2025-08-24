Подлинность Туринской плащаницы готовы подтвердить: помогла монета с "настоящим лицом" Иисуса

Древняя монета с гравировкой настоящего лика Иисуса Христа ставит точку в давнем споре о том, что Туринская плащаница – не более чем средневековая подделка. Исследователи считают, что обнаружили то, что поможет подтвердить ее подлинность.

Related video

Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1988 году, датировал плащаницу 1260-1390 годами нашей эры, что, как считалось, исключает возможность того, что это погребальный покров Христа. В то же время некоторые исследователи все еще утверждали, что исследованные образцы были взяты лишь из участков ткани, отреставрированных в тот период. Теперь ученые считают, им удалось обнаружить то, что поставит точку в этом древнем споре, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Монета была отчеканена в Константинополе между 969 и 976 годами н. э

Подлинность Туринской плащаницы

По словам историка Лондонского монетного двора Джастина Робинсона, в 2018 году он купил бронзовый фоллис, отчеканенный в Константинополе между 969 и 976 годами нашей эры, и обнаружил, что гравировка на нем имеет поразительное сходство с изображением лица на плащанице.

Отметим, что портрет на монете крошечный – не более одного сантиметра – но поразительно воспроизводит характерную "крестообразную форму", образованную бровями, лбом и носом, почти идентичную чертам лица на плащанице.

Теперь ученый утверждает, что очевидное сходство между изображением на монете и лицом на Туринской плащанице отражает то, что граверы видели в Константинополе в 10 веке. Если граверы копировали лицо с Плащаницы в X веке, то вполне логично, что Плащаница не может быть поздне средневековой подделкой

Историки обратили внимание на крест в центре аверса монеты, предположив, что он почти идентичен тому, что изображен на Плащанице

Портрет Иисуса на древней монете

По словам ведущего эксперта по Туринской плащанице Майкла Ковальски, на монете изображен портрет Иисуса с некоторыми отличительными чертами, которые, вероятно, были скопированы с Плащаницы, включая две длинные пряди волос на левой стороне головы. Эксперт отмечает, что весьма трудно понять, почему гравер создал изображение с более длинными волосами с одной стороны, если только он не скопировал его с другого изображения.

На монете также виднеются надписи, подчеркивающие ее сакральное значение: вокруг лика написано "Бог с нами", а на реверсе – "Иисус Христос, Царь царей". Робинсон также отметил, что изображение содержит характерную отметину на правой щеке, небольшой квадрат под усами и раздвоенную бороду с длинными волосами, свисающими по обеим сторонам, а также двумя параллельными прядями в левом нижнем углу. По мнению эксперта, все эти детали сильно напоминают Плащаницу, чтобы считать это простым совпадением.

Лицо Иисуса на монете также украшено раздвоенной бородой, как и Плащаница, но больше всего историков удивили две отдельные пряди волос, растущие параллельно на левой стороне – их можно заметить, как на Плащанице, так и на монете.

Также имеется характерная горизонтальная полоса, пересекающая горло, которая соответствует аналогичной полосе на Плащанице. По словам Робинсона, все эти детали являются вескими доказательствами того, что чеканщики монет в Константинополе тщательно скопировали лицо с Плащаницы.

Ученые также указывают на недостатки радиоуглеродного анализа Плащаницы, отмечая, что образец, исследованный в 1988 году, был взят лишь из угла Плащаницы, который реставрировался к середине века.

Священники часто часами держали край Плащаницы во время публичных экспозиций, подвергая ткань воздействию пота и износа в течение столетий. Еще одним фактором называют то, что Плащаница сильно пострадала во время пожара в 1532 году. А огонь мог исказить результаты анализа.

Фотографии Плащаницы с высоким разрешением показывают эти пряди, свисающие со лба или висков, часть длинных волос, обрамляющих лицо Иисуса и спускающихся до плеч в четко определенном узоре Фото: Justin Robinson

Напомним, ранее мы уже писали о лице Иисуса на Туринской плащанице: исследование показало, что там его нет.

Ранее Фокус писал о том, что Туринскую плащаницу проверили снова: ученые сделали открытие, которое меняет все.