Справжність Туринської плащаниці готові підтвердити: допомогла монета зі "справжнім обличчям" Ісуса

Стародавня монета з гравіюванням справжнього лику Ісуса Христа ставить крапку в давній суперечці про те, що Туринська плащаниця — не більше ніж середньовічна підробка. Дослідники вважають, що виявили те, що допоможе підтвердити її справжність.

Радіовуглецевий аналіз, проведений 1988 року, датував плащаницю 1260-1390 роками нашої ери, що, як вважалося, виключає можливість того, що це похоронний покрив Христа. Водночас деякі дослідники все ще стверджували, що досліджені зразки були взяті лише з ділянок тканини, відреставрованих у той період. Тепер учені вважають, їм вдалося виявити те, що поставить крапку в цій давній суперечці, пише Daily Mail.

Монета була викарбувана в Константинополі між 969 і 976 роками н. е.

Справжність Туринської плащаниці

За словами історика Лондонського монетного двору Джастіна Робінсона, 2018 року він купив бронзовий фоліс, викарбуваний у Константинополі між 969 і 976 роками нашої ери, і виявив, що гравіювання на ньому має разючу схожість із зображенням обличчя на плащаниці.

Зазначимо, що портрет на монеті крихітний — не більш як один сантиметр — але разюче відтворює характерну "хрестоподібну форму", утворену бровами, чолом і носом, майже ідентичну рисам обличчя на плащаниці.

Тепер учений стверджує, що очевидна схожість між зображенням на монеті та обличчям на Туринській плащаниці відображає те, що гравери бачили в Константинополі в 10 столітті. Якщо гравери копіювали обличчя з Плащаниці в X столітті, то цілком логічно, що Плащаниця не може бути пізньосередньовічною підробкою

Історики звернули увагу на хрест у центрі аверсу монети, припустивши, що він майже ідентичний тому, що зображений на Плащаниці

Портрет Ісуса на стародавній монеті

За словами провідного експерта з Туринської плащаниці Майкла Ковальські, на монеті зображено портрет Ісуса з деякими відмітними рисами, які, ймовірно, були скопійовані з Плащаниці, включно з двома довгими пасмами волосся на лівій стороні голови. Експерт зазначає, що вельми важко зрозуміти, чому гравер створив зображення з довшим волоссям з одного боку, якщо тільки він не скопіював його з іншого зображення.

На монеті також видніються написи, що підкреслюють її сакральне значення: навколо лику написано "Бог з нами", а на реверсі — "Ісус Христос, Цар царів". Робінсон також зазначив, що зображення містить характерну відмітину на правій щоці, невеликий квадрат під вусами та роздвоєну бороду з довгим волоссям, яке звисає з обох боків, а також двома паралельними пасмами в лівому нижньому кутку. На думку експерта, всі ці деталі сильно нагадують Плащаницю, щоб вважати це простим збігом.

Обличчя Ісуса на монеті також прикрашене роздвоєною бородою, як і Плащаниця, але найбільше істориків здивували два окремі пасма волосся, що зростають паралельно на лівій стороні — їх можна помітити, як на Плащаниці, так і на монеті.

Також є характерна горизонтальна смуга, що перетинає горло, яка відповідає аналогічній смузі на Плащаниці. За словами Робінсона, всі ці деталі є вагомими доказами того, що карбувальники монет у Константинополі ретельно скопіювали обличчя з Плащаниці.

Вчені також вказують на недоліки радіовуглецевого аналізу Плащаниці, зазначаючи, що зразок, досліджений 1988 року, був узятий лише з кута Плащаниці, який реставрувався до середини століття.

Священники часто годинами тримали край Плащаниці під час публічних експозицій, піддаючи тканину впливу поту і зносу протягом століть. Ще одним фактором називають те, що Плащаниця сильно постраждала під час пожежі 1532 року. А вогонь міг спотворити результати аналізу.

Фотографії Плащаниці з високою роздільною здатністю показують ці пасма, що звисають з чола або скронь, частину довгого волосся, яке обрамляє обличчя Ісуса і спускається до плечей у чітко визначеному візерунку Фото: Justin Robinson

