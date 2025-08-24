Пожар уничтожил 15 м крупнейшего и древнейшего дерева в мире: никто не знает, откуда пришел огонь

В отдаленном районе штата Орегон в США огонь уничтожает одно из самых старых и высоких деревьев в мире. За последнюю неделю огонь уже уничтожил 15 метров высоты и эксперты все еще не могут ликвидировать огонь.

Могучая пихта Мензиса, растущая в отдаленном районе округа Кус, штат Орегон США, медленно уничтожается огнем. Пожар начался 16 августа и с тех пор древнее дерево, возраст которого оценивается в 450-500 лет, уже потеряло 15 метров высоты. Увы, пожар все еще не удается ликвидировать, пишет IFLScience.

Старейшее дерево в мире пылает

До начала пожара высота дерева составляла 99 метров, что делало его одним из самых высоких в мире, не считая секвойи. Пожарные пытаются ликвидировать огонь, однако потушить пожар – задача не из легких.

Для полива дерева была привлечена авиация, а для мониторинга ситуации эксперты использовали дроны. Кроме высоты дерева спасатели столкнулись с еще одной проблемой – удаленность дерева затруднило доступ пожарным.

21 августа команда посчитала, что на дерево безопасно взбираться и поднялась на 85 метров по стволу, где экспертам Ассоциации защиты лесов Куса удалось установить спринклер. Хотя ранее дрон не обнаружил остатков активного пламени или дыма на вершине дерева, в этой части ствола было обнаружено тепло – простыми словами, огонь буквально уничтожал дерево изнутри.

Почему пылает крупнейшее дерево в мире?

Причины пожара не ясны, однако эксперты считают, что гигантское дерево не будет уничтожено полностью – масса пихты настолько велика, что ствол удастся спасти. По крайней мере, какую-то его часть.

Расследование причин пожара все еще продолжается, но ученым удалось исключить удар молнии. Не менее любопытным кажется и то, что пихта Мензиса фактически является единственным горящим деревом в этом районе.

По словам представителя Бюро по управлению земельными ресурсами Меган Харпер, дерево уже потеряло 15 метров высоты от огня и падающих обломков. Увы, никто не может предсказать, что с ним будет дальше, так как пожарным все еще не удается ликвидировать огонь.

Сотрудники Ассоциации защиты лесов Куса также предупредили посетителей, что в настоящее время территория будет закрыта для посещения в связи с активными пожарами и работами по тушению.

