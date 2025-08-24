Пожежа знищила 15 м найбільшого і найдавнішого дерева у світі: ніхто не знає, звідки прийшов вогонь

У віддаленому районі штату Орегон у США вогонь знищує одне з найстаріших і найвищих дерев у світі. За останній тиждень вогонь уже знищив 15 метрів висоти й експерти все ще не можуть ліквідувати вогонь.

Могутня ялиця Мензіса, що росте у віддаленому районі округу Кус, штат Орегон США, повільно знищується вогнем. Пожежа почалася 16 серпня і відтоді стародавнє дерево, вік якого оцінюють у 450-500 років, уже втратило 15 метрів висоти. На жаль, пожежу все ще не вдається ліквідувати, пише IFLScience.

Найстаріше дерево у світі палає

До початку пожежі висота дерева становила 99 метрів, що робило його одним із найвищих у світі, не рахуючи секвої. Пожежники намагаються ліквідувати вогонь, проте загасити пожежу — завдання не з легких.

Для поливу дерева було залучено авіацію, а для моніторингу ситуації експерти використовували дрони. Крім висоти дерева рятувальники зіткнулися зі ще однією проблемою — віддаленість дерева ускладнила доступ пожежникам.

21 серпня команда вирішила, що на дерево безпечно підніматися і піднялася на 85 метрів по стовбуру, де експертам Асоціації захисту лісів Куса вдалося встановити спринклер. Хоча раніше дрон не виявив залишків активного полум'я або диму на вершині дерева, у цій частині стовбура було виявлено тепло — простими словами, вогонь буквально знищував дерево зсередини.

Чому палає найбільше дерево у світі?

Причини пожежі не зрозумілі, проте експерти вважають, що гігантське дерево не буде знищено повністю — маса ялиці настільки велика, що стовбур вдасться врятувати. Принаймні, якусь його частину.

Розслідування причин пожежі все ще триває, але вченим вдалося виключити удар блискавки. Не менш цікавим здається і те, що ялиця Мензіса фактично є єдиним палаючим деревом у цьому районі.

За словами представника Бюро з управління земельними ресурсами Меган Харпер, дерево вже втратило 15 метрів висоти від вогню й уламків, що падають. На жаль, ніхто не може передбачити, що з ним буде далі, оскільки пожежникам все ще не вдається ліквідувати вогонь.

Співробітники Асоціації захисту лісів Куса також попередили відвідувачів, що наразі територія буде закрита для відвідування у зв'язку з активними пожежами та роботами з гасіння.

