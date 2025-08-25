Спасти рядовую пчелку: ученые выяснили, как остановить вымирание пчел по всему миру

Ученые из Великобритании разработали «суперпродукт», который защитит популяции пчел от изменения климата и потери среды обитания. Для пчел была создана специальная пищевая добавка.

Авторы исследования говорят, что в пчелиных колониях, которым давали эту добавку, оказалось в 15 раз больше пчел, которые достигли зрелости, пишет BBC.

Как известно, медоносные пчелы играют важную роль в производстве и опылении 70% ключевых мировых сельскохозяйственных культур.

«Технологический прорыв смог предоставить пчелам все нужные питательные вещества для их выживания, мы сможем продолжать их подкармливать даже при дефиците пыльцы», - говорит старший автор исследования, профессор Джеральдин Райт из Оксфордского университета.

На сегодняшний день популяции пчел во всем мире сокращаются из-за недостатка питательных веществ в их рационе, вирусных заболеваний, изменения климата и так далее. Только в США ежегодны потери колоний за последние 10 лет составили 40-50%, и эта цифра будет только увеличиваться в будущем.

Основной рацион медоносных пчел составляет пыльца и нектар цветов, в которых находятся питательные вещества. Среди них есть липиды, которые также называют стеролами, они необходимы для развития насекомых.

Пчелы производят ме в ульях, который должен обеспечивать их едой во время зимы, когда цветы не дают пыльцу. Когда же пчеловоды забирают этот мед или, что случается чаще, пыльцы недостаточно, люди дают пчелам подкормку.

Чаще всего эта подкормка состоит из белковой муки, сахара и воды, что не обеспечивает пчел достаточным количеством питательных веществ. Ученые сравнивают такой рацион с тем, как если б человека лишили углеводов, аминокислот и других важных питательных веществ.

Искусственно создавать стерины всегда было непростой задачей. Профессор Райт и его команда потратили 15 лет, чтобы выяснить, какие именно стерины нужны пчелам, и как их можно было бы модифицировать.

С помощью генного редактирования команда создала дрожжи, которые могут производить шесть стеролов, необходимых для пчел. Этим суперпродуктом кормили пчел на протяжении трех месяцев. Именно в этих колония в 15 раз больше пчел смогли дожить до зрелого возраста.

«Когда пчелы получают полноценное питание, они должны быть более здоровыми и менее подверженными болезням», — говорит профессор Райт.

По его словам, этот суперпродукт будет особенно полезным летом, когда цветение растений прекращается раньше времени из-за изменения климата.

«Это особенно важно в годы, когда лето наступает рано и у пчел недостаточно пыльцы и нектара, чтобы пережить зиму. Чем больше месяцев они обходятся без пыльцы, тем большему дефициту питательных веществ они подвергаются, а это означает, что пчеловоды понесут большие потери пчёл зимой», — говорит она.

Команда планирует провести более масштабные исследования созданного суперпродукта, чтобы понять его влияние на пчел в долгосрочной перспективе. Ожидается, что эта добавка может стать доступной для пчеловодов на протяжении двух лет.

Напомним, пчелы теряют свою способность жужжать. Ученые говорят, что всем знакомое жужжание пчел вскоре может стать большой редкостью, так как изменение климата снижает частоту и высоту вибрации крыльев. По-видимому, во всем виновата более теплая погода.