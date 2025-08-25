Врятувати рядову бджілку: вчені з'ясували, як зупинити вимирання бджіл по всьому світу

Учені з Великої Британії розробили "суперпродукт", який захистить популяції бджіл від зміни клімату і втрати середовища проживання. Для бджіл було створено спеціальну харчову добавку.

Related video

Автори дослідження кажуть, що в бджолиних колоніях, яким давали цю добавку, виявилося в 15 разів більше бджіл, які досягли зрілості, пише BBC.

Як відомо, медоносні бджоли відіграють важливу роль у виробництві та запиленні 70% ключових світових сільськогосподарських культур.

"Технологічний прорив зміг надати бджолам усі потрібні поживні речовини для їхнього виживання, ми зможемо продовжувати їх підгодовувати навіть у разі дефіциту пилку", — каже старший автор дослідження, професор Джеральдін Райт з Оксфордського університету.

На сьогодні популяції бджіл в усьому світі скорочуються через нестачу поживних речовин у їхньому раціоні, вірусні захворювання, зміну клімату тощо. Лише у США щорічні втрати колоній за останні 10 років становили 40-50%, і ця цифра тільки збільшуватиметься в майбутньому.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Основний раціон медоносних бджіл становить пилок і нектар квітів, у яких містяться поживні речовини. Серед них є ліпіди, які також називають стеролами, вони необхідні для розвитку комах.

Бджоли виробляють мед у вуликах, який має забезпечувати їх їжею під час зими, коли квіти не дають пилку. Коли ж бджолярі забирають цей мед або, що трапляється частіше, пилку недостатньо, люди дають бджолам підгодівлю.

Найчастіше ця підгодівля складається з білкового борошна, цукру і води, що не забезпечує бджіл достатньою кількістю поживних речовин. Вчені порівнюють такий раціон з тим, як якби людину позбавили вуглеводів, амінокислот та інших важливих поживних речовин.

Штучно створювати стерини завжди було непростим завданням. Професор Райт і його команда витратили 15 років, щоб з'ясувати, які саме стерини потрібні бджолам, і як їх можна було б модифікувати.

За допомогою генного редагування команда створила дріжджі, які можуть виробляти шість стеролів, необхідних для бджіл. Цим суперпродуктом годували бджіл протягом трьох місяців. Саме в цих колоніях у 15 разів більше бджіл змогли дожити до зрілого віку.

"Коли бджоли отримують повноцінне харчування, вони повинні бути більш здоровими та менш схильними до хвороб", — каже професор Райт.

За його словами, цей суперпродукт буде особливо корисним влітку, коли цвітіння рослин припиняється завчасно через зміну клімату.

"Це особливо важливо в роки, коли літо настає рано й у бджіл недостатньо пилку і нектару, щоб пережити зиму. Що більше місяців вони обходяться без пилку, то більшого дефіциту поживних речовин вони зазнають, а це означає, що бджолярі зазнають більших втрат бджіл взимку", — каже вона.

Команда планує провести масштабніші дослідження створеного суперпродукту, щоб зрозуміти його вплив на бджіл у довгостроковій перспективі. Очікується, що ця добавка може стати доступною для бджолярів протягом двох років.

Нагадаємо, бджоли втрачають свою здатність дзижчати. Вчені кажуть, що всім знайоме дзижчання бджіл незабаром може стати великою рідкістю, оскільки зміна клімату знижує частоту і висоту вібрації крил. Мабуть, у всьому винна тепліша погода.