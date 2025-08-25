Темная материя может превращать планеты в черные дыры, считают физики

Исследование предполагает, что большие планеты можно использовать для поиска темной материи. Это неуловимое вещество, составляющее 85% всей материи Вселенной. Гравитация темной материи доказывает ее существование, но никогда это вещество ученые не видели напрямую.

Ученые считают, что планеты, особенно газовые гиганты, как Юпитер, которые находятся за пределами Солнечной системы, можно использовать для поиска и изучения темной материи. Физики изучили, как темная материя, составляющая 85% материи Вселенной, может влиять на планеты размером с Юпитер в течение длительного времени. Расчеты показывают, что частицы темной материи могут постепенно накапливаться в ядрах этих планет. Хотя темную материю еще никогда не видели напрямую, ее гравитационное влияние на обычную материю показывает, что она существует. Физики считают, что крупные планеты можно использовать в качестве инструмента для обнаружения и изучения темной материи. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Interesting Engineering.

Физики считают, что тяжелые частицы темной материи, которые не уничтожают друг друга, могут постепенно накапливаться в ядрах крупных планет размером с Юпитер. В конечном итоге, как предполагает теория ученых, частицы темной материи могут сжаться в маленькую черную дыру. Эта черная дыра может со временем вырасти и поглотить планету. Таким образом может появиться черная дыра с массой исходной планеты. Но это может произойти если частицы темной материи действительно тяжелые и не уничтожают друга при взаимодействии. Свою теорию физики основывают на модели сверхтяжелой темной материи, которая предполагает, что ее частицы при встрече не уничтожаются.

Ученые считают, что газовые гиганты разных размеров могут накапливать темную материю в своих ядрах, что потенциально может привести к появлению черной дыры планетарной массы. Таким образом крупные планеты, которые расположены ближе к центру Млечного Пути, где существует много темной материи, можно использовать в качестве инструментов для изучения этого загадочного вещества.

Ученые считают, что планеты, особенно газовые гиганты, как Юпитер, которые находятся за пределами Солнечной системы, можно использовать для поиска и изучения темной материи Фото: NASA

До сих пор ученые обнаруживали только черные дыры, масса которых больше Солнца. Считается, что масса черных дыр не может быть меньше. Но если получится обнаружить черную дыру планетарной массы, то это могло бы подтвердить модель сверхтяжелой темной материи, говорят физики. Также это могло бы подтвердить то, что маленькие черные дыры могли появиться и в современной, а не только в ранней Вселенной.

Ранее ученые изучали темную материю, наблюдая за такими объектами, как Солнце, нейтронные звезды и белые карлики. Последние являются остатками умерших звезд. Эти объекты служат естественными лабораториями, поскольку различные теоретические модели темной материи показывает разное влияние этого вещества на них.

Тот факт, что многие планеты газовые гиганты, включая Юпитер в Солнечной системе, не превратились в черные дыры планетарной массы, может помочь ученым исключить или уточнить разные модели темной материи, такие как модель сверхтяжелой темной материи.

Физики надеются, что получится обнаружить черные дыры планетарной массы, которые могли бы улучшить наше понимание природы темной материи.

