Черные дыры могут быть источником темной энергии: что выяснили физики

Данные о темной энергии предполагают, что таинственная сила, ускоряющая расширение Вселенной, естественным образом возникла из черных дыр.

Related video

Темная энергия представляет собой загадочную силу, которая ускоряет расширение космоса. Физики обнаружили доказательства того, что черные дыры могут быть создателями темной энергии. Ученые предполагают, что черные дыры способны преобразовывать вещество мертвых звезд в темную энергию. Если эта теория подтвердится, то она может объяснить много проблем в существующих моделях Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрофизики использовали данные прибора DESI, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США, который проводит наблюдение за темной энергией. Ученые решили проверить теорию о том, что черные дыры преобразуют вещество мертвых звезд в темную энергию. Эта теория, которая называется гипотезой космологически связанных черных дыр, предполагает, что темная энергия не возникла спонтанно. Скорее, темная энергия накапливалась со временем по мере образования и смерти звезд после Большого взрыва. Черные дыры рождаются после смерти массивных звезд. Таким образом, если гипотеза космологически связанных черных дыр верна, то превращение звездного ядра в черную дыру представляет собой превращение звездной материи в темную энергию.

Авторы исследования говорят, что недавние данные, полученные с помощью прибора DESI, показывают, что сила темной энергии меняется со временем. Это противоречит лучшей модели Вселенной, то есть Стандартной космологической модели, которая называется Модель Лямбда-CDM. Эта модель предполагает, что сила темной энергии должна быть постоянной.

Исследование астрофизиков связывает ускоренное расширение Вселенной с наблюдениями прибора DESI, которые указывают на то, что сегодня в энергетическом балансе космической материи содержится меньше материи, чем во время Большого взрыва. Это объясняется тем, что материя, благодаря своему гравитационному воздействию, замедляет расширение космоса, а темная энергия его ускоряет. Таким образом, потребление материи при преобразовании темную энергию с помощью черных дыр в теории CCBH объясняет, почему скорость расширения Вселенной, называемая постоянной Хаббла, меняется со временем.

Исследование связывает скорость производства темной энергии и потребления материи со скоростью образования новых звезд, что многократно подтверждалось космическими телескопами Хаббл и Уэбб. Также оно устраняет существовавшее ранее противоречие между данными прибора DESI и экспериментами, связанными с частицами нейтрино, поскольку первые, по-видимому, не учитывали присутствие нейтрино в общей массе Вселенной.

Ученые говорят, что теория о том, что черные дыры могут быть источником темной энергии, является многообещающей и новые данные могут подтвердить гипотезу космологически связанных черных дыр. Но нужно больше данных прежде чем можно будет сказать, что эта гипотеза действительно верна.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что изменение силы темной энергии может повлиять на то, каким образом закончится существование нашей Вселенной.

Также Фокус писал о том, что самый длинный каньон в Солнечной системе, который находится на Марсе, возможно, содержит много воды. Космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter недавно сфотографировал каньон Кандор на Марсе. Он является частью самого большого каньона в Солнечной системе под названием Долины Маринера.