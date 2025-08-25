Чорні діри можуть бути джерелом темної енергії: що з'ясували фізики

Дані про темну енергію припускають, що таємнича сила, яка прискорює розширення Всесвіту, природним чином виникла з чорних дір.

Темна енергія являє собою загадкову силу, яка прискорює розширення космосу. Фізики виявили докази того, що чорні діри можуть бути творцями темної енергії. Вчені припускають, що чорні діри здатні перетворювати речовину мертвих зірок на темну енергію. Якщо ця теорія підтвердиться, то вона може пояснити багато проблем в існуючих моделях Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Астрофізики використовували дані приладу DESI, встановленого на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США, який проводить спостереження за темною енергією. Учені вирішили перевірити теорію про те, що чорні діри перетворюють речовину мертвих зірок на темну енергію. Ця теорія, яка називається гіпотезою космологічно пов'язаних чорних дір, передбачає, що темна енергія не виникла спонтанно. Швидше, темна енергія накопичувалася з часом у міру утворення і смерті зірок після Великого вибуху. Чорні діри народжуються після смерті масивних зірок. Таким чином, якщо гіпотеза космологічно пов'язаних чорних дір правильна, то перетворення зоряного ядра на чорну діру являє собою перетворення зоряної матерії на темну енергію.

Автори дослідження кажуть, що нещодавні дані, отримані за допомогою приладу DESI, показують, що сила темної енергії змінюється з часом. Це суперечить найкращій моделі Всесвіту, тобто Стандартній космологічній моделі, яка називається Модель Лямбда-CDM. Ця модель передбачає, що сила темної енергії має бути постійною.

Дослідження астрофізиків пов'язує прискорене розширення Всесвіту зі спостереженнями приладу DESI, які вказують на те, що сьогодні в енергетичному балансі космічної матерії міститься менше матерії, ніж під час Великого вибуху. Це пояснюється тим, що матерія, завдяки своєму гравітаційному впливу, уповільнює розширення космосу, а темна енергія його прискорює. Таким чином, споживання матерії при перетворенні темної енергії за допомогою чорних дір у теорії CCBH пояснює, чому швидкість розширення Всесвіту, яка називається постійною Хаббла, змінюється з часом.

Дослідження пов'язує швидкість виробництва темної енергії і споживання матерії зі швидкістю утворення нових зірок, що багаторазово підтверджувалося космічними телескопами Габбл і Вебб. Також воно усуває протиріччя, що існувало раніше, між даними приладу DESI та експериментами, пов'язаними з частинками нейтрино, оскільки перші, мабуть, не враховували присутність нейтрино в загальній масі Всесвіту.

Вчені кажуть, що теорія про те, що чорні діри можуть бути джерелом темної енергії, є багатообіцяючою і нові дані можуть підтвердити гіпотезу космологічно пов'язаних чорних дір. Але потрібно більше даних перш ніж можна буде сказати, що ця гіпотеза справді правильна.

