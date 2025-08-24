Таємниці Марса: найдовший каньйон у Сонячній системі, можливо, містить багато води (фото)

Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter Mars Reconnaissance Orbiter нещодавно сфотографував каньйон Кандор на Марсі. Він є частиною найбільшого каньйону в Сонячній системі під назвою Долини Маринера.

Найдовшою системою каньйонів у Сонячній системі є об'єкт під назвою Долини Маринера. Ці каньйони простягаються вздовж екватора Марса на 4000 км. Уперше систему каньйонів сфотографував космічний апарат NASA "Маринер-9" 1972 року. За 19 років роботу на орбіті навколо Марса ще апарат NASA під назвою Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою своєї камери HiRISE неодноразово фотографував Долини Маринера. Але це геологічне диво все ще зберігає безліч секретів, пише Live Science.

Вчені з NASA показали нову фотографію східного боку каньйону Кандор на Марсі, одного з найбільших каньйонів у Долинах Маринера. Те, що приховує цей каньйон та інші, може змінити уявлення вчених про стародавнє середовище Марса.

Камера HiRISE має дуже високу роздільну здатність і дозволяє бачити багато деталей на поверхні Червоної планети. На новому зображенні видно шаруваті відкладення осадового матеріалу товщиною в кілька метрів. Важливо відзначити, що ці шари осадового матеріалу мають датуватися часом після утворення самого каньйону, оскільки вони, мабуть, були деформовані тектонічними рухами.

Учені з NASA показали нову фотографію східного боку каньйону Кандор на Марсі, одного з найбільших каньйонів у Долинах Маринера Фото: solar-system

Але на Марсі немає тектонічних рухів плит, як на Землі. Замість цього кора Червоної планети схожа на одну гігантську плиту. Але розломи і тріщини продовжують утворюватися в марсіанській корі в міру її охолодження. Вчені вважають, що Долини Маринера, включно з каньйоном Кандор, утворилися внаслідок вулканічної активності, а зсуви ґрунту та ерозія згодом надали їм нинішнього вигляду.

Чотири роки тому вчені повідомили про те, що орбітальний апарат Європейського космічного агентства Trace Gas Orbiter виявив воду під поверхнею каньйону Кандор. Вчені вважають, що до 40% матеріалу під поверхнею в Долинах Маринера може являти собою водяний лід. Таким чином цей регіон на Марсі може бути схожим на зони вічної мерзлоти на Землі на Алясці, в Канаді, Гренландії та Сибіру, де водяний лід постійно зберігається під сухим ґрунтом через низькі температури.

Долини Маринера. Ці каньйони простягаються вздовж екватора Марса на 4000 км. Фото: NASA

Дослідити каньйон Кандор за допомогою марсоходів буде складно через особливості ландшафту. Але вчені пропонують відправити туди спеціальні всюдиходи і літальні апарати, які могли б розкрити секрети як цього, так і інших каньйонів у Долинах Маринера.

