Тайны Марса: самый длинный каньон в Солнечной системе, возможно, содержит много воды (фото)

Космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter недавно сфотографировал каньон Кандор на Марсе. Он является частью самого большого каньона в Солнечной системе под названием Долины Маринера.

Самой длинной системой каньонов в Солнечной системе является объект под названием Долины Маринера. Эти каньоны простираются вдоль экватора Марса на 4000 км. Впервые систему каньонов сфотографировал космический аппарат NASA "Маринер-9" в 1972 году. За 19 лет работу на орбите вокруг Марса еще аппарат NASA под названием Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей камеры HiRISE неоднократно фотографировал Долины Маринера. Но это геологическое чудо все еще хранит множество секретов, пишет Live Science.

Ученые из NASA показали новую фотографию восточной стороны каньона Кандор на Марсе, одного из крупнейших каньонов в Долинах Маринера. То, что скрывает этот каньон и другие может изменить представление ученых о древней среде Марса.

Камера HiRISE имеет очень высокое разрешение и позволяет видеть много деталей на поверхности Красной планеты. На новом изображении видны слоистые отложения осадочного материала толщиной в несколько метров. Важно отметить, что эти слои осадочного материала должны датироваться временем после образования самого каньона, поскольку они, по-видимому, были деформированы тектоническими движениями.

Ученые из NASA показали новую фотографию восточной стороны каньона Кандор на Марсе, одного из крупнейших каньонов в Долинах Маринера Фото: NASA

Но на Марсе нет тектонических движений плит, как на Земле. Вместо этого кора Красной планеты похожа на одну гигантскую плиту. Но разломы и трещины продолжают образовываться в марсианской коре по мере ее охлаждения. Ученые считают, что Долины Маринера, включая каньон Кандор, образовались в результате вулканической активности, а оползни и эрозия впоследствии придали им нынешний вид.

Четыре года назад ученые сообщили о том, что орбитальный аппарат Европейского космического агентства Trace Gas Orbiter обнаружил воду под поверхностью каньона Кандор. Ученые считают, что до 40% материала под поверхностью в Долинах Маринера может представлять собой водяной лед. Таким образом этот регион на Марсе может быть похож на зоны вечной мерзлоты на Земле на Аляске, в Канаде, Гренландии и Сибири, где водяной лед постоянно сохраняется под сухой почвой из-за низких температур.

Долины Маринера. Эти каньоны простираются вдоль экватора Марса на 4000 км Фото: NASA

Исследовать каньон Кандор с помощью марсоходов будет сложно из-за особенностей ландшафта. Но ученые предлагают отправить туда специальные вездеходы и летательные аппараты, которые могли бы раскрыть секреты как этого, так и других каньонов в Долинах Маринера.

