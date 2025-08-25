Темна матерія може перетворювати планети на чорні діри, вважають фізики

Дослідження припускає, що великі планети можна використовувати для пошуку темної матерії. Це невловима речовина, що становить 85% усієї матерії Всесвіту. Гравітація темної матерії доводить її існування, але ніколи цю речовину вчені не бачили безпосередньо.

Науковці вважають, що планети, особливо газові гіганти, як Юпітер, що знаходяться за межами Сонячної системи, можна використовувати для пошуку та вивчення темної матерії. Фізики вивчили, як темна матерія, що становить 85% матерії Всесвіту, може впливати на планети розміром з Юпітер протягом тривалого часу. Розрахунки показують, що частинки темної матерії можуть поступово накопичуватися в ядрах цих планет. Хоча темну матерію ще ніколи не бачили безпосередньо, її гравітаційний вплив на звичайну матерію показує, що вона існує. Фізики вважають, що великі планети можна використовувати як інструмент для виявлення і вивчення темної матерії. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review D, пише Interesting Engineering.

Фізики вважають, що важкі частинки темної матерії, які не знищують одна одну, можуть поступово накопичуватися в ядрах великих планет розміром з Юпітер. Зрештою, як припускає теорія вчених, частинки темної матерії можуть стиснутися в маленьку чорну діру. Ця чорна діра може з часом вирости і поглинути планету. Таким чином може з'явитися чорна діра з масою вихідної планети. Але це може статися, якщо частинки темної матерії справді важкі й не знищують одна одну під час взаємодії. Свою теорію фізики ґрунтують на моделі надважкої темної матерії, яка передбачає, що її частинки під час зустрічі не знищуються.

Вчені вважають, що газові гіганти різних розмірів можуть накопичувати темну матерію у своїх ядрах, що потенційно може призвести до появи чорної діри планетарної маси. Таким чином великі планети, які розташовані ближче до центру Чумацького Шляху, де існує багато темної матерії, можна використовувати як інструменти для вивчення цієї загадкової речовини.

Досі вчені виявляли тільки чорні діри, маса яких більша за Сонце. Вважається, що маса чорних дір не може бути меншою. Але якщо вийде виявити чорну діру планетарної маси, то це могло б підтвердити модель надважкої темної матерії, кажуть фізики. Також це могло б підтвердити те, що маленькі чорні діри могли з'явитися і в сучасному, а не тільки в ранньому Всесвіті.

Раніше вчені вивчали темну матерію, спостерігаючи за такими об'єктами, як Сонце, нейтронні зірки та білі карлики. Останні є залишками померлих зірок. Ці об'єкти слугують природними лабораторіями, оскільки різні теоретичні моделі темної матерії показують різний вплив цієї речовини на них.

Той факт, що багато планет газові гіганти, включно з Юпітером у Сонячній системі, не перетворилися на чорні діри планетарної маси, може допомогти вченим виключити або уточнити різні моделі темної матерії, такі як модель надважкої темної матерії.

Фізики сподіваються, що вдасться виявити чорні діри планетарної маси, які могли б поліпшити наше розуміння природи темної матерії.

