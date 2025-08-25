Миф Бермудского треугольника развенчан: ему на смену может прийти Аляскинский треугольник

Последние исследования помогли разгадать загадку Бермудского треугольника, которая оказалась не такой уж и страшной. Многие «необъяснимые» инциденты связаны с экологическими катастрофами, человеческими ошибками и вероятностными факторами.

Результаты одного из недавних исследований показали, что штормы в Бермудском треугольнике могут генерировать волны-убийцы, чья высота может достигать до 30 метров. Такие волны с легкостью могут потопить даже большие корабли, пишет Jerusalem post.

«Волны-убийцы, высота которых может вдвое превышать среднюю, были одной из причин исчезновения судов в Бермудском треугольнике. Когда сходились штормы с юга и севера, а также возмущения из Флориды, могла образовываться потенциально смертоносная комбинация гигантских волн», - говорит океанограф из Саутгемптонского университета Саймон Боксолл.

Такое заключение согласуется с данными о том, что на самом деле в этом регионе не происходит больше морских катастроф, чем в других оживленных регионах. Масштабное исследование, которое анализировало опасные морские пути, не отнесло Бермудский треугольник к критическим зонам.

Как известно, Бермудский треугольник находится между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами. Именно в этом месте находится один из самых загруженных морских и воздушных маршрутов в мире. Также это место находится на пути ураганного движения, что определенно увеличивает вероятность несчастных случаев.

Но до сих пор разного рода мифы о Бермудском треугольнике продолжают существовать. Среди них легенды об инопланетянах, морских чудищах, временных порталах и даже затонувшей Атлантиде. Некоторый даже видели «корабль-призрак» в этом регионе.

Легенда о Бермудском треугольнике начала формироваться после того, как в 1945 году эскадрилья американских бомбардировщиков, известная как Flight 19, исчезла во время учебного полета. После этого начали появляться рассказы о странных исчезновениях в Бермудском треугольнике.

В 1975 году Ларри Куше выпустил книгу «Тайна Бермудского треугольника раскрыта», где впервые указал на то, что множество сообщений были неточными или такими, которые невозможно перепроверить. Само же число инцидентов в этом регионе не отличалось от других частей океана.

«Единственное внятное объяснение паранормальной активности в Бермудском треугольнике заключается в том, что людей привлекают тайны», — писал Куше.

На самом деле, больше исчезновений было зарегистрировано в так называемом Аляскинском треугольнике, но этот регион почему-то не вызывает такого же ажиотажа. Речь идет о территории на Аляске, где фиксировались загадочные исчезновения людей, начиная с 1970-х годов. Эта территория находится между Анкоридж, Джуно и Уткиагвик. Основную вину в исчезновении людей возлагают на суровые погодные условия, сложный рельеф и ошибки в навигации.

