Міф Бермудського трикутника розвінчано: йому на зміну може прийти Аляскинський трикутник

Останні дослідження допомогли розгадати загадку Бермудського трикутника, яка виявилася не такою вже й страшною. Багато "незрозумілих" інцидентів пов'язано з екологічними катастрофами, людськими помилками та ймовірнісними факторами.

Результати одного з недавніх досліджень показали, що шторми в Бермудському трикутнику можуть генерувати хвилі-вбивці, чия висота може сягати до 30 метрів. Такі хвилі з легкістю можуть потопити навіть великі кораблі, пише Jerusalem post.

"Хвилі-вбивці, висота яких може вдвічі перевищувати середню, були однією з причин зникнення суден у Бермудському трикутнику. Коли сходилися шторми з півдня і півночі, а також збурення з Флориди, могла утворюватися потенційно смертоносна комбінація гігантських хвиль", — каже океанограф із Саутгемптонського університету Саймон Боксолл.

Такий висновок узгоджується з даними про те, що насправді в цьому регіоні не відбувається більше морських катастроф, ніж в інших жвавих регіонах. Масштабне дослідження, яке аналізувало небезпечні морські шляхи, не віднесло Бермудський трикутник до критичних зон.

Як відомо, Бермудський трикутник розташований між Флоридою, Пуерто-Ріко та Бермудськими островами. Саме в цьому місці знаходиться один з найбільш завантажених морських і повітряних маршрутів у світі. Також це місце знаходиться на шляху ураганного руху, що безумовно збільшує ймовірність нещасних випадків.

Але досі різного роду міфи про Бермудський трикутник продовжують існувати. Серед них легенди про інопланетян, морських чудовиськ, тимчасові портали і навіть затонулу Атлантиду. Дехто навіть бачив "корабель-привид" у цьому регіоні.

Легенда про Бермудський трикутник почала формуватися після того, як 1945 року ескадрилья американських бомбардувальників, відома як Flight 19, зникла під час навчального польоту. Після цього почали з'являтися розповіді про дивні зникнення в Бермудському трикутнику.

У 1975 році Ларрі Куше випустив книжку "Таємницю Бермудського трикутника розкрито", де вперше вказав на те, що безліч повідомлень були неточними або такими, які неможливо перевірити ще раз. Саме ж число інцидентів у цьому регіоні не відрізнялося від інших частин океану.

"Єдине виразне пояснення паранормальної активності в Бермудському трикутнику полягає в тому, що людей приваблюють таємниці", — писав Куше.

Насправді, найбільше зникнень було зареєстровано в так званому Аляскинському трикутнику, але цей регіон чомусь не викликає такого ж ажіотажу. Йдеться про територію на Алясці, де фіксувалися загадкові зникнення людей, починаючи з 1970-х років. Ця територія розташована між Анкоріджем, Джуно та Уткіагвіком. Основну провину у зникненні людей покладають на суворі погодні умови, складний рельєф і помилки в навігації.

Нагадаємо, над Землею зростає космічний Бермудський трикутник. Регіон між Південною Америкою і південно-західною Африкою відомий своєю гігантською аномалією в магнітному полі планети.