Глубоко в шахте обнаружена самая древняя вода в мире: какова она на вкус

В 2016 году глубоко в канадской шахте геологи наткнулись на нечто любопытное: на глубине почти 3 километра под поверхностью земли команда обнаружила воду, которая была запечатана в течение 2,64 миллиарда лет. Этот образец считается самой древней водой из всех образцов, обнаруженных на Земле, пишет IFLScience.

Самая древняя вода в мире

По словам руководителя группы, профессора Барбары Шервуд Лоллар, когда люди думают об этой воде, они предполагают, что речь идет о крошечном количестве воды, запертой в породе. Но на самом деле это не так: вода в канадской шахте буквально течет со скоростью в несколько литров в минуту.

Ученые также обнаружили в этой древней воде следы, указывающие на то, что в ней когда-то присутствовала жизнь. По словам профессора Шервуд Лоллар, они с командой изучили сульфат в воде и смогли заметить след, указывающий на присутствие жизни. Им также удалось обнаружить, что сигнал, который они заметили в жидкостях, должен быть создан микробиологией, и, что самое главное, должен формироваться в течение очень длительного времени. Простыми словами, микробы, оставившие эту сигнатуру, не могли сделать это за одну ночь. Это указывает на то, что организмы присутствовали в этих жидкостях в геологическом масштабе времени.

По словам другого соавтора исследования, доцента кафедры наук о Земле и атмосфере Альбертского университета Лонга Ли, сульфат в древней воды – не современный сульфат из стекающих поверхностных вод. Ученые обнаружили, что сульфат, как и водород, фактически образуется на месте в результате реакции между водой и горными породами. Простыми словами, это указывает на то, что реакция будет происходить естественным образом и может продолжаться до тех пор, пока вода и горные породы находятся в контакте – потенциально, миллиарды лет.

Какова на вкус древняя вода?

По словам профессора Шервуд Лоллар, она также попробовала на вкус самую древнюю воду на планете. Предполагалось, что она будет иметь соленый вкус, поскольку более соленая вода, как правило, старше. К удивлению команды, оказалась "очень соленой и горькой" и "намного солонее морской воды". Это неудивительно, учитывая, что она выдерживалась более 2 миллиардов лет.

